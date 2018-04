Kinderbetreuung Kinderboom verlangt nach Plätzen

Mainhardt / Maya Peters

Deutschlandweit werden immer mehr Kinder geboren. Durch den Rechtsanspruch auf Betreuung für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr müssen die Kommunen ihre Planungen anpassen – so auch Mainhardt.

„Mehr jonglieren geht nicht mehr“, seufzte kürzlich Marvin Göbel im Mainhardter Gemeinderat. Dort stellte der Leiter der kommunalen Kindergärten die Bedarfsplanung 2018/2019 vor. Wo im laufenden Jahr Kinder aus dem Hauptort wenigstens in einem Teilortkindergarten betreut werden konnten, sehe das nach den fortgeschriebenen Zahlen anders aus: Die Plätze für Kinder zwischen einem und drei Jahren reichen ab 2019 nicht mehr – weder in den sechs Gemeindekindergärten, noch im Waldkindergarten. „Es fehlen bei einer Betreuungsquote von 50 Prozent bereits 48 Plätze. Wir müssen Kapazitäten schaffen“, mahnt Göbel.

Der Trend zu mehr Kindern ist bundesweit auffällig: Wie das Statistische Bundesamt Ende März mitteilte, stieg die Zahl der Geburten das fünfte Jahr in Folge an. Damit erreiche man wieder das Niveau des Jahres 1996, so die Pressemitteilung. „Diese Entwicklung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Frauen im Alter zwischen 30 und 37 Jahren häufiger Kinder bekommen. Sie hatten im jüngeren Alter deutlich weniger Kinder zur Welt gebracht als Frauen älterer Jahrgänge und realisieren derzeit unter günstigen familienpolitischen und wirtschaftlichen Bedingungen ihre Kinderwünsche mit höherer Intensität“, meint eine Sprecherin des Statistischen Bundesamts. Insgesamt lag die Geburtenziffer in Deutschland 2016 damit bei 1,59 Kindern je Frau. Das ist der höchste seit 1973 gemessene Wert. Entscheidenden Einfluss auf das Wachstum haben laut Statistik auch ausländische Frauen, die in Deutschland leben.

Durch mehr Geburten, Zuzüge in die neuen Baugebiete und Zuweisung von Flüchtlingsfamilien steige der Betreuungsbedarf in Mainhardt weiter, betont Göbel. Besonders für Kinder ab zwei Jahren beobachte er eine starke Nachfrage. „Zweijährige belegen jedoch automatisch zwei Plätze“, ergänzt der Leiter, diese fehlten dann an anderer Stelle. Derzeit habe man für 253 Plätze eine Betriebserlaubnis, 249 davon seien belegt. Seit Dezember ist eine zentrale Vormerkung für einen Kindergartenplatz über die Homepage der Gemeinde möglich. Aktuell liege die Auslastung der Mainhardter Kindergärten bei 97 Prozent. Noch im Vorjahr seien es 86 Prozent (34 freie Plätze) gewesen, resümiert Göbel. „Es war die richtige Entscheidung, Ihre Stelle neu zu schaffen“, meint Bürgermeister Damian Komor im Rückblick. „Vor zwei Jahren haben wir noch überlegt, die drei Kleinkindgruppen zusammenzulegen“, erinnert sich der Bürgermeister staunend. Nun müsse man das Angebot dringend erweitern. Die Gemeinde werde jetzt kurzfristig Übergangslösungen planen, bis der Anbau oder Neubau des Kindergartens Schultheiß-Huzele im Hauptort realisiert sei. „Das könnten auch Container sein, die nachfolgend bei der Schulsanierung benötigt werden“, verdeutlicht Komor. „In Bretzfeld wurden welche am Kindergarten aufgestellt“, weiß Göbel. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung im Anschluss einvernehmlich, die Erweiterung des Kindergartens Schultheiß-Huzele „intensiv voranzubringen“.

Eine allgemeine Raumnot sei entstanden – auch, da sich mit den Jahren die pädagogischen Konzepte und Bedürfnisse geändert hätten, blickt der Fachmann auf die Ursachen zurück. Beispielsweise müssten bei einer Ganztagesbetreuung für unter Dreijährige sowie bei allen Zweijährigen separate Schlafmöglichkeiten geboten werden. Wickelräume sowie großzügige Sanitäranlagen würden gefordert, ebenso eine offene Gestaltung der Funktionsräume. Warmes Mittagessen sei wichtig, oft fehlen entsprechende Küchen. Denn zugleich seien die Anforderungen durch den Brandschutz oder das Gesundheitsamt gestiegen.

„Die Umsetzung ist in den vorhandenen Räumlichkeiten schwierig“, so Göbel. Das sei mit einem Neubau einfacher.