Bewegung Kinder haben Spaß am Sport

Vellberg / Sigrid Bauer

Trau dich, ich bin hinter dir und pass auf dich auf“, ermuntert die 62-jährige Brigitte Abendschein ein eher vorsichtiges Mädchen bei der Kletterübung am Barren. An beiden Enden des Turngeräts ist eine Langbank eingehängt. Auf der einen sollen sich die Kinder bäuchlings hochziehen, auf der anderen dürfen sie hinunterrutschen. Manche ganz forsch auf dem Bauch mit dem Kopf voraus, andere lieber im Sitzen. „Mir ist es ganz wichtig, dass die Kinder nicht den Mut verlieren. Es gibt immer welche, die sich viel trauen und andere, die ängstlich sind. Manche Kinder haben an der Sprossenwand Höhenangst. Dann ist es in Ordnung, wenn sie beim ersten Mal nur ein Stück hinaufklettern. Beim nächsten Mal geht es dann meist schon leichter“, beschreibt sie ihre Erfahrungen.

In den mehr als 30 Jahren ihrer „Kinderturnzeit“ hätten sich die körperlichen Fertigkeiten der Kinder verändert. „Man merkt, dass sie nicht mehr so viel draußen spielen. Das führt dann auch dazu, dass sie mit total viel Power aus dem Kindergarten in die Turnstunde kommen“, schildert sie.

In den Job „reingeschlittert“

1986, als ihre eigenen Kinder klein waren, ist sie „da so reingeschlittert“ ins Kinderturnen. „Die Frage war: Entweder ich übernehme das Kinderturnen oder es gibt keines mehr“, erinnert sie sich. Anfangs hatte sie nur eine Gruppe. Als es mehr Kinder wurden, hat sie sich Unterstützung durch Nicola Göbel geholt und später die Gruppe geteilt. Dabei ist es geblieben: um 14.30 Uhr die vier- und fünfjährigen Turnzwerge, eine Stunde später die Turnfrösche mit den etwas älteren Kindergartenkindern und den Erstklässlern.

„Die Kinder sind sehr unterschiedlich. Je nach Entwicklung kann ein Kind schon früher in die Gruppe der Älteren, andere kommen nach dem Schnuppern gern noch einmal ein paar Wochen zurück zu den Kleineren, weil es ihnen bei den Großen zu wild und zu laut ist“, berichtet sie.

Training macht Spaß

Begeistert sind die allermeisten Kinder, wenn sie mit ihnen auf dem Sportplatz für den 3-Berge-Cup trainiert. Über 400 und 800 Meter laufen die jungen Teilnehmer. „Die Eltern sind manchmal besorgt, ob ihre Kinder das schaffen. Aber den meisten macht das ganz viel Spaß. Ich bin stolz, dass sie fast alle mitmachen, auch wenn das Rennen manchen Kindern schwerer fällt“, erzählt Brigitte Abendschein. Sie bedauert, dass die Eltern ihre Kinder überall hinfahren und schildert, wie gern ihre beiden Gruppen gemeinsam den Weg von der Turnhalle zum Sportplatz gehen. Wenn nur die Straße nicht zu überqueren wäre. Aber zum Glück begleiten sie immer ein paar Mütter.

Sie selber benutzt das Auto im Ort nur selten „Mir tut das gut und ich denke, den Kindern würde ab und an ein Weg zu Fuß auch guttun“, meint sie.

Jetzt im Advent ist ihr Kalender noch voller als sonst: Für die Turngruppen organisiert sie für den letzten Montag vor den Weihnachtsferien eine Adventsfeier mit Spielstationen und am zweiten Advent sind immer alle Vellberger Kinder zur TSV-Adventsfeier in die Stadthalle eingeladen. „Am Programm beteiligen sich alle Gruppen der Kinderturnabteilung und die Schlossfunken mit Aufführungen“, berichtet sie.

Frau mit Organisationstalent

Auch beim Christkindlesmarkt hilft sie, und zwar im Kassenhäusle des TSV. Aber damit nicht genug: Wer organisiert den Auf- und Abbau des Stands? Brigitte Abendschein. Auch der TSV-Kinderfasching lebt von ihrem Einsatz und ihrem Organisationstalent.

Seit Jahrzehnten unterstützt die kontaktfreudige Frau den Geburtstagsbesuchsdienst der katholischen Kirchengemeinde. „Im halben Jahr sind es so etwa fünf Besuche bei Senioren. Immer bei denselben, die einen schon kennen“, erklärt sie. In der Kinderkirche hat sie sich auch acht Jahre engagiert, „weil sich sonst niemand gefunden hat“, sagt sie. Nebenbei erzählt die viel beschäftigte Vellbergerin, die im schwedischen Café arbeitet und von ihren vier Enkeln auf Trab gehalten wird, dass sie älteren Kunden öfter deren Einkauf mit dem Fahrrad nach Hause gebracht hat, als sie noch in der Bäckerei Glück in Vellberg gearbeitet hat. Sie selber wäre auch nie auf die Idee gekommen, dass über sie in der Zeitung berichtet wird. „Das ist doch gar nicht nötig“, wiegelt sie ab.