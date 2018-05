Musik Kellerassel führt Kinder durch Konzertreise

Schwäbisch Hall / Sonja Alexa Schmitz

Die Kellerassel wohnt in einem Koffer im Theaterkeller. Mit quietschendem Geräusch öffnet sich dieser und das grüne, nette, müde Tierchen schaut heraus. In seinem gesteppten Bauch steckt die Hand von Sandra Tschernitsch. Sie gähnt, weil die Kellerassel gähnt. Am Freitag werden viele Kinder mit großen Augen auf Sitzkissen vor ihr und den fünf anderen Musikerinnen sitzen und vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben in einem Konzert sein.

„Es geht um Teilhabe“, sagt Editha Konwitschny, die Violinistin. Kinder sollen die Möglichkeit bekommen, klassische Musik zu hören. Sie würden immer nur beschallt werden, von CD oder Radio, aber ein Instrument live zu hören und zu sehen, das biete sich ihnen selten. Es soll eine richtige Konzertatmosphäre entstehen. Besuche in Kindergärten hätten nicht denselben Effekt wie dieses Sitzkissenkonzert vor der ausgeleuchteten Bühne im urigen Theaterkeller.

Kinder dürfen mitsingen

Die sympathische Kellerassel verlässt, begleitet von lautmalerischer Musik, ihr dunkles Zuhause. Die Musikerinnen setzen gezielt auf den Bezug zur Stadt, lassen also ihren Protagonisten Hall erkunden. Runter geht es zum Fluss, wo sie eine Ente trifft. Die Erwachsenen werden die Musik kennen. Sie stammt aus „Peter und der Wolf“. An anderer Stelle ist „Der Hummelflug“ von Korsakow zu hören. Außerdem Stücke aus dem „Karneval der Tiere“. Die Geschichte nimmt die Kinder musikalisch mit. Die Kellerassel sucht den Frühling. Die Besucher dürfen mitsingen bei der „Vogelhochzeit“, ein kleines Becken schlagen, Klanghölzer benutzen, eine Triangel spielen, klatschen und tanzen sowieso.

„Im Orchester lernen Kinder auf den anderen zu achten. Sie lernen dadurch soziales Verhalten, etwas, dass in unserer Gesellschaft sehr wichtig ist“, meint Editha Konwitschny.

Bei Sandra Tschernitsch steht ein solches Kinderkonzert schon lange auf der Machens-Wunschliste. Sie hat es bei ihrem Studium in Detmold als „concertino piccolino“ kennengelernt – regelmäßige Konzerte für die Kleinsten. Mit Marlene Wollmann hat sie überlegt, wie sie es angehen könnten.

Der Wille war schnell da, nur die Musiker fehlten. Die Sopranistin rief bei Birgit Southcott an und erklärte ihr Vorhaben. Nach dem dritten Satz rief Letztere schon „Jaaa!“ in den Hörer. Es gesellten sich Susanne Kolb mit ihrer Klarinette, Violinistin Editha Konwitschny und Sibylle Hauck am Violoncello dazu. Alle sechs sind zwischen 28 und 70 Jahren alt.

Besondere Töne

Die Probe ist fast vorüber und sie spielen die „Kinder-Symphonie“ von Mozart. „Das ist unser rauschendes Ende“, sagt Sandra Tschernitsch lachend. Sie ist außer Puste, hat ordentlich zu tun mit Knarre drehen (eine Art Rassel) und in die Nachtigall pusten (eine Pfeife, die Töne macht wie ein Vogel). Susanne Kolb geht es ähnlich. Sie macht mit ihrer Klarinette den Kuckuck und mit den Füßen trommelt sie dazu.

„Die Kellerassel auf der Suche nach dem Frühling“ ist das erste Konzert der freien Musikerinnen. Ihr Wunsch ist es, eine Reihe entstehen zu lassen, den Theaterkeller zum „Kulturschutzgebiet“ für die Kellerassel zu erklären. Das Logo dafür befindet sich bereits auf den Plakaten. Das Augenzwinkern und der Spaß an der Sache kommt von alleine.

Info Am Freitag, 11. Mai, 9.30 Uhr und 11.30 Uhr, sowie am Samstag, 12. Mai, 11.30 Uhr öffnet sich der Theaterkeller erstmals zum „Kellerasselkonzert“ für Drei- bis Siebenjährige und Familien. Der Einritt kostet 5 und 8 Euro.