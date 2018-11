Schwäbisch Hall Keine Ironie, sondern „ganz ernst“

Schwäbisch Hall / Maya Peters

Der in Deutschland lebende Italiener Vito Pace stellt in der Galerie am Markt unter dem Titel „Inhalt“ Konzeptkunst aus. Darunter ist ein Werk, das extra für Hall entstand.

In der aktuellen Ausstellung des Haller Kunstvereins ist vieles nicht so, wie es auf den ersten Blick scheint. Ein weißes Tuch liegt auf einer hölzernen Transportkiste. Mit goldenen Kreuzstichen steht darauf in altdeutschem Schriftbild: „ganz ernst“. „So meine ich das auch“, betont lächelnd Vito Pace, der zuvor kurz noch einen schnellen Blick darunter ermöglicht hat: Die Kiste ist leer.

Leere ist auch ein Inhalt

Dass das Werk in der mit „Inhalt“ betitelten Schau eben keinen hat, ist Bestandteil seiner Konzeptkunst. Sie lässt Fragen aufkommen. Zwar sei auch mal ein ironisches Augenzwinkern dabei, doch wolle er eher zum Nachdenken und Umdenken ermuntern, sagt der italienische Künstler, der einen Lehrauftrag für Bildhauerei an der Hochschule in Pforzheim hat. Vito Paces Kunst lebt von Überraschung und Widerspruch in Form, Bedeutung, Perspektive oder eben Inhalt. Sie setzt sich mit dem Kunstbegriff auseinander, nutzt in ihrer Modernität Traditionelles wie die Zeichnung oder das Gipsmodell, aber auch Fotografie, Holzverarbeitung oder Videoformat. Pace lässt sich nicht auf einen Stil festlegen.

Für eine Installation hat Pace sein Atelier leer geräumt, zwei überkreuzte rote Fahnen hineingestellt und von außen mit der Lochkamera fotografiert. „Ein ungesehener Zufall“ nennt er den so entstandenen Bildausschnitt. Den „Betrachtungsapparat“ gibt es in drei Varianten.

„Er inszeniert ungerührt, ohne Pathos“, beschreibt Dr. Sonja Klee auf der gut besuchten Vernissage die Neuinszenierung des Ateliers, das einst Teil des „seelischen“ Innenlebens des Künstlers gewesen sei. Klee kuratiert gemeinsam mit Marcus Neufanger die Ausstellung. Dabei zitiert sie Pace und seine Philosophie: „Meine künstlerische Idee ist, zu versuchen, das Wort ,Inhalt’ nicht als einen Begriff von bedeutender Identität zu behandeln. So ist der Inhalt dem Wissen untergeordnet.“

Schießsport als Installation

Ein übergroßer goldener Löffel wird in einer Glasvitrine präsentiert. In ihm liegt eine Patrone, die wiederum von einem Schießsportplatz stammt. Dort hat Pace ein Video gedreht, das parallel auf die Wand gespielt wird. Er habe das gerade deshalb gemacht, weil das Schießen scheinbar so wenig mit Kunst zu tun habe.

„Ein Hut und ein Kräuterlikör“ zeigt zwei hölzerne Säulen mit Intarsien – und einer irritierenden Perspektive, die einen Inhalt suggeriert. Eine weitere Säule, entstanden für eine Ausstellung im mineralogischen Museum in Neapel, hat Inhalt. Doch der erschließt sich erst, wenn man sich als Voyeur betätigt. Der Betrachter schaut durch Gucklöcher in zwei Miniaturkammern. Darin: ein Kristall und ein leeres Bett.

Beim Rundgang durch die Ausstellung fühlt man sich erinnert an den Künstler Marcel Duchamp (1887 bis 1968), Mitbegründer der Konzeptkunst und Wegbereiter des Dadaismus und Surrealismus.

Die Kopie der Kopie als Kopie

Viel Leere, Holz und Weiß herrschen in der Galerie am Markt vor. Passend zum Reflektieren. Dabei lässt Vito Pace den Betrachter im eigens für Hall geschaffenen Werk „Inhalt“ an persönlichen Erinnerungen teilhaben. Die riesige weiße Säule ist zugleich eine Kopie der dominanten Säulen im unteren Raum und ein Sockel. Darauf steht die Kopie einer Miniatur eines Schreibtisches. Dahinter steckt eine Geschichte: Den Tisch habe ihm einst sein Vater bauen wollen – und sei nie über die Miniatur herausgekommen. Eine formvollendete Zeichnung des nie realisierten Tisches in vielfacher Vergrößerung hängt an der Wand. „Das ist die Kopie der Kopie als Kopie“, bringt Pace die Fäden zusammen. Der Reichtum an Deutungs- und Bedeutungsmöglichkeiten sei ihm ein Anliegen.

