Auch die zweite Ausschreibung der Arbeiten ist gescheitert. Die Immobilien-Abteilung der Agenturen für Arbeit in Nürnberg hat auch im erneuten Anlauf keinen Betrieb gefunden, der die Betonarbeiten für die Erneuerung des Turms übernehmen will. Dort bröckelt das Material so stark, dass die rostige Armierung sichtbar wird. Den Aufzug im Innern des Turms wollte die Stadtverwaltung für 245.000 Euro ersetzen. Das geht aber nur, wenn der Turm stabil ist, der derzeit mit Stützen abgesichert wird. Manfred Tatula (82) aus Hall (Foto) muss gestern 72 Stufen hinabsteigen. Das ärgert ihn. Vor drei Jahren, als er nach Hall ins betreute Wohnen zog, ging der Aufzug. „Ich erinnere mich, dass ich ihn häufig genutzt habe.“

