Michelfeld/Michelbach Bunte Wiesen für das Überleben der Insekten

Michelfeld/Michelbach / Beatrice Schnelle

In Michelfeld und Michelbach sollen bunte Wiesen blühen und bedrohten Insekten das Überleben erleichtern. Die Initiatoren hoffen, dass sich auch Privatpersonen an dem Projekt beteiligen.

Wildbienen und andere nützliche Insekten brauchen bei der Nahrungssuche für ihr Überleben blühende Wiesen. Im Rahmen eines Naturparkprojekts öffnen die Gemeinden Michelfeld und Michelbach/Bilz jetzt dem „Unkraut“ Tür und Tor.

Vor dem geistigen Auge des Michelfelder Bürgermeisters Wolfgang Binnig leuchten jetzt schon die schönsten Wildblumen: „Das wird herrlich aussehen“, schwärmt er und blickt voll Vorfreude auf eine derzeit wenig ansprechende Grünfläche vor der Sporthalle. Seine Gemeinde ist eine von fünfzehn, die sich am Projekt „Blühender Naturpark“ beteiligen.

Möglichst viele artenreiche Wiesen, auf denen Wildbienen, Schmetterlinge und Kollegen reichlich leckere Nahrung finden, möchte der Verein Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald auf diesem Weg in seinem Einzugsgebiet entstehen lassen. Für den Anfang sei der Zuspruch recht groß, lobt Geschäftsführer Bernhard Drixler. Weitere der insgesamt 48 Städte und Kommunen im Einzugsbereich des Naturparks hätten Interesse angemeldet. Im Landkreis Hall stellt derzeit noch Michelbach an der Bilz rund 1000 Quadratmeter Fläche für das Projekt bereit.

Chefsache in Michelfeld

In Michelfeld wurde das blühende Projekt direkt zur Chefsache erhoben: „Der Erhalt von Natur- und Kulturlandschaft gehört zu unseren strategischen Handlungsfeldern der Gemeindeentwicklung“, sagt Bürgermeister Binnig. Dass einer der Michelfelder Bauhofmitarbeiter gelernter Gärtner sei, komme der Sache ebenso zu Gute, wie die Passion des stellvertretenden Bürgermeisters Volker Mauss: Der Insekten-Forscher warnt schon lange davor, dass seinen Lieblingstieren durch das häufige Mähen der Wiesen die Lebensgrundlage entzogen wird.

Signalwirkung erhofft

„Wir alle müssen etwas tun, um dem Insektensterben entgegenzuwirken“, betont Binnig. Man könne nicht die Landwirte allein in die Verantwortung nehmen, die ihre Flächen optimiert bewirtschaften müssten, um zu existieren. Er erhofft sich eine Signalwirkung des farbenfrohen Vorbilds auf insgesamt rund 2500 Quadratmetern sogenannter „Eh-da-Flächen“ am Straßenrand, auf Verkehrsinseln und Wiesen vor öffentlichen Gebäuden in seiner Gemeinde.

Die Gartenbesitzer in Michelfeld sollen ihre Ängste vor Löwenzahn oder anderen „Unkräutern“ verlieren und Lust zum Nachmachen bekommen. Die Aktion werde darum mit entsprechender Öffentlichkeitsarbeit begleitet.

Wenn in den nächsten Wochen die Bearbeitung der künftigen Wildblumenwiesen beginnt, erläutern Informationstafeln den Sinn der Maßnahmen und stellen klar, warum dort nur einmal im Jahr oder gar seltener gemäht wird.

Eine bunte Samenmischung

Von der Acker-Witwenblume bis zur Zaunwicke reichen die vom Naturparkverein empfohlenen Arten. Ebenso werden Wiesenbewohner mit so hübschen Namen wie Echter Frauenspiegel und Schmuckkörbchen mit Glück bereits diesen Sommer zur Freude von Menschen und Insekten in Michelfeld gedeihen. Der Inhalt einer Mischung mit Phacelia, Buchweizen, Gelbsenf, Koriander, Ringelblume, Schwarzkümmel, Ölrettich, Kornblume, Wildmalve, Dill und Borretsch liest sich wie ein köstliches Salatrezept.

Geringe Kosten

Die Materialkosten für das Projekt halten sich in Grenzen. Rund 700 Euro hat die Gemeinde in Blüten- und Gräsersamen investiert, dazu kommt der Personalaufwand: Bevor die neue Natur erblühen kann, muss der Bewuchs erst mal vorbereitet werden. Das bedeutet Fräsen und die Erde mit der Egge fein krümeln. An manchen Stellen reicht das Aufbringen und Festdrücken des Saatguts auf der vorhandenen Oberfläche. Wie die ungewohnte Vegetation zu behandeln ist, haben die Bauhofmitarbeiter bei einer Schulung des Naturparks gelernt.

Aus den Lehrunterlagen geht hervor, dass vor dem duftenden Erfolg viele Details zu beachten sind. Bunte Bilderbuchwiesen brauchen Zeit: Ein zögerliches Keimen und langsames Wachstum seien normal, beruhigen die Fachleute. Es könne sein, dass der Lohn der Mühe des Langzeitprojektes erst in der Saison 2019 sichtbar werde. Die teilnehmenden Gemeinden würden von den Naturparkmitarbeitern in den kommenden Jahren weiterhin fachlich betreut, verspricht Bernhard Drixler.