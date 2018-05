Abschiebung Kein Raum für rechtsfreien Raum

Landkreis / Viktor Taschner

Das Thema hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. In der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (LEA) in Ellwangen wollte die Polizei am 30. April einen Togoer in Gewahrsam nehmen, weil er nach Italien abgeschoben werden sollte. Doch die Mitbewohner des Afrikaners sollen mit Gewalt Widerstand geleistet haben und die Polizei brach die Aktion ab. Inzwischen wurde sie vollendet, der Togoer ist in Italien angekommen. Auch hiesige Spitzenpolitiker haben sich mit dem Thema beschäftigt.

Christian von Stetten (Bundestag, CDU): „Das Asylrecht ist im Grundgesetz verankert und ein hohes Gut. Aber wer die Gastfreundschaft mit Füßen tritt, indem er mit Drogen dealt oder Gewalt ausübt, hat das Gastrecht verwirkt und sollte nach einem verkürzten Verfahren in seine Heimat abgeschoben werden. Die Bürger dürfen nicht das Gefühl bekommen, dass der Staat die Kontrolle verloren hat.“

Harald Ebner (Bundestag, Grüne): „Eine allgemeine Aussage zur Situation der Asylbewerber ist kaum möglich, da die Menschen unterschiedliche Geschichten, Fluchtursachen und Perspektiven haben. Den Menschen in der LEA geht es unter den gegebenen Umständen gut. Das eigentliche Problem ist einmal mehr, dass wir keine einheitliche Asylpolitik in Europa haben. Das ist eine schwierige, aber wichtige Aufgabe. Nur das kann auf Dauer die Lösung sein.

Ein Asylbewerber darf sich wie jeder andere Mensch in unserem Rechtsstaat mit allen rechtlichen Mitteln wehren. Sind die ausgeschöpft, müssen wir selbstverständlich unsere Regeln und Gesetze durchsetzen. Was in Ellwangen im Einzelnen wirklich warum passiert ist, muss noch aufgeklärt werden. Gewalt und tätliche Angriffe auf Polizisten hat es nach meinen Informationen nicht gegeben und der gesuchte Mann war vor Ort, und nicht etwa untergetaucht. Trotzdem ist es inakzeptabel, wenn die Polizei an ihrer Arbeit gehindert wird – und deshalb auch richtig, dass die Beamten mit größerem Aufgebot zurückgekehrt sind und das Recht durchgesetzt haben. Wichtig ist, Asylverfahren zu beschleunigen und zu vereinfachen.“

Udo Stein (Landtag, AfD): „Ich sehe in Ellwangen und im Landkreis Schwäbisch Hall überwiegend Asylbewerber, welche dort größtenteils ohne Berechtigung verweilen. Das kann bei einer durchschnittlichen Anerkennungsquote von knapp drei Prozent aller Asylanträge durchaus gesagt werden. Der Rest wird geduldet oder kann mangels gültiger Papiere nicht abgeschoben werden. Für mich ein unhaltbarer Zustand.

Unser Asylrecht ist dahingehend in Ordnung, soweit es den wirklich Schutzbedürftigen gerecht wird. Dies ist aber nicht immer der Fall, denn zu häufig wird unter dem Deckmantel des Asylrechts Migration betrieben. Die finanziellen Anreize sollten abgeschafft und den Schutzbedürftigen statt Geld Sachleistungen angeboten werden. Die Verfahren dauern grundsätzlich viel zu lang. Es darf nicht sein, dass Asylbewerber teilweise Jahre in Deutschland verweilen, bis über ihren Status (bleiben oder abschieben) entschieden wurde. Zudem sollte gegen einen Abschiebebescheid nicht geklagt werden dürfen. In anderen Ländern gibt es das auch nicht. Es sollte zudem direkt an der Grenze kontrolliert werden, ob ein Anrecht auf Asyl überhaupt besteht. Dass sich ein Asylbewerber körperlich nicht gegen die Vollstreckung einer polizeilichen Maßnahme wehren darf, steht außer Frage. Das gilt in Deutschland schließlich auch für jeden Bürger unseres Landes.“

Friedrich Bullinger (Landtag, FDP): „Augenblicklich scheint sich die Situation vor Ort wieder ein wenig entspannt zu haben. Trotzdem bleibt es Fakt, dass in der LEA Ellwangen zwischen dem 30. April und dem 3. Mai ein quasi rechtsfreier Raum existierte. Dieses Bespiel darf sich so unter keinen Umständen wiederholen. Bei alleine in Baden-Württemberg über 49 000 offenen gerichtlichen Asylverfahren liegt es auf der Hand, dass das Asylrecht kein probates Mittel für die Handhabung von Migrationsströmen darstellt. Die Bundesregierung aus Union und SPD hat es bislang sträflich versäumt, für die Zuwanderung praktikable und wirksame gesetzliche Regelungen zu schaffen, beziehungsweise die geltenden Gesetze auf nationaler und europäischer Ebene vollumfänglich umzusetzen. Die FDP fordert seit vielen Jahren ein Einwanderungsgesetz, das klar regelt, welcher Personenkreis auf legalem Wege nach Deutschland kommen darf. Ein Asylbewerber kann sich auf rechtlichem Wege gegen seine Abschiebung wehren. Ohne Wenn und Aber muss jedoch klar sein, dass jegliche Androhung oder gar Anwendung von Gewalt auszuschließen ist, und eine Zuwiderhandlung durch die staatlichen Organe mit der ganzen Schärfe unseres Rechtsstaates geahndet wird.“

Nikolaos Sakellariou (SPD-Kreisvorsitzender): „Unser Grundrecht auf Asyl in Artikel 16, Grundgesetz, ist angesichts der Leiden von Menschen auf der Welt sehr wohl zeitgemäß. Geändert werden müssen allerdings die EU-Regelungen „Dublin 2 und 3“, wonach immer nur das Land für Flüchtlinge zuständig ist, das sie in der EU erstmals betreten haben. Wir brauchen eine vernünftige und faire Verteilung der Asylsuchenden auf alle europäischen Staaten. Es ist richtig, dass nur diejenigen ein Bleiberecht bekommen, die Bürgerkriegsflüchtlinge sind oder die Voraussetzungen des Asylrechts erfüllen. Hinzu kommen müsste allerdings noch ein besonderes Zuwanderungsgesetz für diejenigen, die aus anderen und nachvollziehbaren Gründen in Deutschland ihr Glück suchen. Ein Asylbewerber darf sich nur auf dem Rechtsweg gegen seine Abschiebung wehren. Widerstand gegen Polizisten, die nur ihren Job machen, ist in Deutschland zu Recht für jedermann strafbar.“