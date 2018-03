Integration Kein Platz für Fremdenfeindlichkeit

Bühlertann / Petra Zott

Youssef Shaal hat sich vorbereitet. Auf Deutsch hat er notiert, was ihm für das Gespräch mit der Zeitungsreporterin wichtig ist: dass er froh ist, hier zu sein und die ganze Familie hier zu haben. Und er ist froh, so nette und hilfsbereite Kollegen und einen Chef zu haben, der ihm in Deutschland einen Neuanfang ermöglichte. Shaal und sein Sohn Omar aus Syrien arbeiten seit zwei Jahren bei AS-Motor in Bühlertann. 2015 kamen sie aus dem zerstörten Aleppo nach Deutschland.

Eigentlich wollten Youssef und seine Familie ihr Land nicht verlassen. Der 50-Jährige hatte einen guten Job als Ingenieur im Kraftwerk. Mit dem Leben in einer umkämpften Stadt hatte man sich arrangiert, Mangel und Angriffe gehörten zum Alltag. Doch als dem mittleren, damals 16-jährigen Sohn die Einberufung in Assads Armee droht, ist für den Vater klar: der Junge muss außer Landes. Die Mutter begleitet ihn in die Türkei, der Vater zieht mit den beiden anderen Söhnen in seine Dienstwohnung beim Kraftwerk.

60 Menschen im Schlauchboot

Doch die umzäunte Siedlung ist längst nicht mehr sicher. Nach tagelangen Kämpfen übernimmt der Islamische Staat die Anlage. Der Kommandant quartiert sich in Shaals Haus ein. Shaal wird klar: er und seine Familie schweben in Lebensgefahr. Dann meldet sich seine Frau: der Sohn sei auf dem Weg nach Deutschland. Sie bittet den Rest ihrer Familie, sich ebenfalls auf den Weg zu machen; zurück ins umkämpfte Aleppo will sie nicht. Mit einer befreundeten Familie plant der Vater die Flucht.

Acht Menschen, Kleinkinder und Erwachsene, quetscht er in seinen Wagen. Am Tor werden sie von Wachen aufgehalten. Nur weil Shaal weiß, dass das Tor – ist es erst einmal betätigt – ganz auffährt, ehe man es wieder zumachen kann, gelingt die Flucht. Schüsse verfehlen das Auto. Zwei Tage später zerstören Bomben ihr Haus. Auch die weitere Flucht bleibt dramatisch. In der Türkei finden sie die Mutter wieder. Mit einem Schlauchboot, darin knapp 60 Menschen, kommt die Familie nach Griechenland. Durch den Balkan geht es mit dem Zug, dem Bus oder zu Fuß weiter. Auch in Deutschland, wo sie kurz vor Weihnachten 2015 ankommen, ist ihre Leidensgeschichte noch nicht zu Ende. Es dauert Monate, bis alle zusammen sind. Als Shaal und sein Sohn von ihrer Flucht berichten, wird es still. „So viel haben sie noch nie erzählt“, meint Maria Lange beeindruckt. Für die Leiterin Projekt- und Changemanagement bei AS sind die beiden ein gutes Beispiel dafür, dass Angela Merkel recht hatte „und noch recht hat: Wir schaffen das gut.“ Firmen vor Ort müssten ihren Beitrag zur Integration leisten. Auch, weil der Fachkräftemangel für mittelständische Betriebe inzwischen bedrohliche Ausmaße angenommen hat, so Tamara Hauenstein aus der Personalabteilung: „Das war auch ein Grund, warum wir bei dem Projekt mitgemacht haben.“

Das Jobcenter suchte damals Betriebe, die Flüchtlinge als Praktikanten einstellen. Der Lebenslauf der beiden – Ingenieur und Student der Elektrotechnik – überzeugte ebenfalls, und das, obwohl die beiden zu Beginn nur wenig Deutsch sprechen konnten. Mehrere Monate lang besuchten die beiden nach der Arbeit eine Sprachkurs.

Mit den Händen schaffen

Mittlerweile sprechen sie gut Deutsch und haben einen festen Arbeitsvertrag bei AS. Für drei Jahre zunächst dürfen sie in Deutschland bleiben. Sie waren die Ersten aus ihrer Unterkunft, die Arbeit gefunden haben, die Ersten, die in eine eigene Wohnung ziehen durften. Und sie sind die Ersten, die nicht mehr von staatlicher Unterstützung leben müssen. Beide lieben ihre Arbeit. „Man schafft etwas mit den Händen. Das ist etwas anderes als Studieren“, sagt Omar.

Die Mitarbeiter mögen die Kollegen aus Syrien. Fremdenfeindliche Parolen gab es nie, so Timo Kraft, „darauf haben wir als Führungskräfte auch geachtet.“ Kraft, der die beiden angelernt hat, hat Respekt vor deren Mut: „Nie aufgeben, obwohl man nicht weiß, ob man eine Chance hat, hier zu bleiben – das ist bewundernswert.“ Vielen Kollegen gehe es ähnlich: „Es gibt immer zwei Seiten einer Geschichte, und das prägt einen, wenn man auch mal deren Seite hört.“

Integration geschieht für ihn durch das miteinander Leben und miteinander Arbeiten: „Die ganze Firma hat dadurch viel gelernt.“ Dem stimmt auch Tamara Hauenstein zu: „Wir sind eine internationale Firma, sind in über 30 Ländern vertreten. Fremdenfeindlichkeit passt einfach nicht zu uns.“ Das Experiment „Integration durch Arbeit“ jedenfalls ist für alle Beteiligten ein voller Erfolg.