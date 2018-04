Ausbildung Kein Grund zur Entwarnung

Frank Lutz

Die Situation klingt alarmierend: Die Zahl der Ausbildungsabbrecher sei bundesweit deutlich gestiegen, schrieb jüngst die „Süddeutsche Zeitung“ unter Berufung auf einen Entwurf für den Berufsbildungsbericht. 2016 wurden demnach 146 000 Lehrverträge vorzeitig aufgelöst. 520 000 Ausbildungsverträge haben Firmen 2017 bundesweit abgeschlossen. Erstmals seit Beginn der 90er-Jahre liege die Abbrecherquote über 25 Prozent.

Deutlich niedriger ist die Quote in der Region. Konkrete Zahlen nennt nur die Handwerkskammer (HWK), bei der 452 Ausbildungsverträge aufgelöst wurden. Bezogen auf die Gesamtzahl der aktiven Ausbildungsverhältnisse entspricht das einer Quote von 9,7 Prozent, erklärt Ausbildungsberaterin Sandra Maier. Sie fügt hinzu, dass viele Betroffene nach einer Auflösung ihre Ausbildung in einem anderen Betrieb fortsetzen und damit dem Handwerk erhalten blieben. Bei der IHK wird die Vertragsauflösequote in der Region Heilbronn-Franken mit sieben Prozent beziffert. „Diese Zahl ist seit Jahren konstant“, sagt Dietmar Niedziella, Leiter Berufsbildung.

Keinen Grund zur Entwarnung in den relativ niedrigen Zahlen sieht allerdings Silvia Wagner, DGB-Gewerkschaftssekretärin für den Kreisverband Schwäbisch Hall: „Bei den Zahlen, die hier von den Kammern angegeben werden, handelt es sich um Durchschnittswerte. Das heißt, es gibt auch bei uns Branchen, bei denen die Abbrecherquoten extrem hoch sind.“ Beispielsweise sei die Lage im Hotel- und Gaststättengewerbe sehr dramatisch. Die geringe Durchschnittsquote könne ganz einfach an der Branchenverteilung vor Ort liegen.

Die jüngst veröffentlichte Studie „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe“ von „Focus“, „Focus Money“ und „Deutschlandtest“, weist allerdings auch auf eine hohe Ausbildungsqualität bei vielen Betrieben in Heilbronn-Franken hin: 17 Unternehmen aus der Region schafften es ins Ranking. Haben diese Betriebe trotzdem mit Ausbildungsabbrüchen zu kämpfen? Und stehen sie Abbrechern von anderen Unternehmen generell offen gegenüber?

„Ich hatte bisher keine Abbrecher“, berichtet Rolf Groneberg, Ausbildungsleiter beim Waldenburger Metallverarbeiter Nicotra Gebhardt. Bei Abbrechern von anderen Unternehmen, die sich bei Nicotra Gebhardt bewerben würden, wäre Groneberg allerdings „sehr vorsichtig“.

Zurückhaltend äußert sich auch Werner Bucher, Ausbildungsleiter bei Leonhard Weiss: Eine andere Ausbildung mache nur Sinn, „wenn der potenzielle Bewerber vom neuen Beruf überzeugt ist“. Nichtsdestotrotz habe er teilweise sehr gute Erfahrungen mit Abbrechern von anderen Unternehmen gemacht: „Auszubildende wachsen über sich hinaus, wenn die Ausbildung richtig Spaß macht.“ Eine Abbrecherquote von unter zehn Prozent scheint dem Satteldorfer Bauunternehmen Recht zu geben.

Sehr offen gibt sich Würth Industrie Service in Bad Mergentheim: „Wir stehen Ausbildungsabbrechern anderer Unternehmen sowie anderer Branchen offen gegenüber, haben diese bereits während ihrer Ausbildungszeit übernommen und in der Vergangenheit in unterschiedlichsten Unternehmensbereichen und Fachabteilungen positive Erfahrungen bis hin zum erfolgreichen Abschluss gesammelt“, berichtet Stephanie Boss, Teamleiterin Marketing. Die Abbrecherquote bei Würth Industrie Service liege im niedrigen einstelligen Bereich.

Was sind aber generelle Gründe, dass junge Menschen ihre Ausbildung abbrechen? „Die Betriebe beklagen, dass junge Menschen unklare Vorstellungen über das Arbeitsleben und Ausbildungsberufe haben und sich häufig ihrer eigenen Fähigkeiten und Neigungen nicht ausreichend bewusst sind“, sagt IHK-Berufsbildungsleiter Niedziella. Außerdem seien sich die Jugendlichen ihrer sehr guten Chancen auf dem Ausbildungsmarkt bewusst und stellten hohe Anforderungen an eine gute Work-Life-Balance.

Geringe Bezahlung

Silvia Wagner sieht auch die Unternehmen in der Pflicht: „Oft liegen die Gründe für den Abbruch in den schlechten Rahmenbedingungen während der Ausbildung, an geringer Bezahlung und ungünstigen Arbeitszeiten.“ Besonders hoch sei die Abbrecherquote, wenn die Vergütung besonders niedrig sei: „Im Friseurhandwerk starten pro Jahr im Schnitt etwas mehr als 10 000 Jugendliche ihre Ausbildung. Aber nur gut 5000 Azubis halten bis zur Prüfung durch.“ Viele würden vorher aussteigen, „da sie mit der kargen Vergütung nicht über die Runden kommen“. Eine Mindestvergütung für Azubis ist für Wagner daher wichtig.

Oft mangele es auch an der Qualität der Ausbildung. Daher sei eine Reform des Berufsbildungsgesetzes notwendig. Zudem müssten die Unternehmen ihre Auszubildenden noch stärker wertschätzen und sie das auch spüren lassen.