Mit dem Projekt will Kaufland wert auf Regionalität legen. Betreut werden die Bienen von einem Ilshofener.

Zwischen 50.000 und 200.000 Bienen sollen bei Kaufland im Steinbeisweg in Hall Honig produzieren, teilte das Unternehmen mit. Derzeit werden die zwei Bienenvölker dort angesiedelt. Den Honig will der Laden in dieser und anderen Filialen im Umland verkaufen.

Der Ilshofener Imker Rudolf Schweizer betreut die Tiere auf dem Gelände. Er beliefert Kaufland auch mit seinen eigenen Produkten. „Regionalität bedeutet in diesem Fall nicht 30 Kilometer, sondern 30 Meter. Es ist klasse, dass wir dieses Projekt mit einem erfahrenen Imker umsetzen konnten. Unser Plan ist es, dieses Projekt auch auf weitere Märkte auszuweiten“, wird Marcel Sauerhoff, Regionalmarketing bei Kaufland, in der Mitteilung zitiert.

Bienenlehrpfad mit Gewinnspiel als Erweiterung

Seit Anfang des Monats gibt es einen Bienenlehrpfad für Kinder auf dem Gelände der Filiale. Sie sollen dort rund um die Themen Bienen und Honig informiert werden. Auf dem Pfad sind zudem die Antworten für fünf Fragen versteckt, die für ein kleines Gewinnspiel gelöst werden müssen. Werden die Lösungen an der Kundeninformation abgegeben, erhält jedes Kind ein kleines Päckchen bienenfreundliche Blumensamen.

