Heizöl Kaufen oder abwarten?

Region / Von Melanie Boujenoui

Weil die Mineralöl-Versorgung der Wirtschaft durch das anhaltende Niedrigwasser gefährdet ist, gibt die Bundesregierung auch für Baden-Württemberg die Notreserven frei. Wie ernst ist die Lage?

An Tankstellen laufen mancherorts stundenweise die Zapfsäulen leer und die Heizölpreise im süddeutschen Raum sind mit 96 bis 99 Cent pro Liter auf dem Höchststand seit fünf Jahren – die Mineralölbranche befindet sich in einer Liefer- und Bevorratungskrise. Der Treibstoff kommt auch in der Region nicht mehr in ausreichenden Mengen an. Zum einen beeinträchtigen Einschränkungen durch den Brand in der Bayernoil Raffinerie in Ingolstadt die Lieferkette. Doch vor allem bremsen Niedrigwasserstände im deutschen Wasserstraßennetz als Folge der langen Dürre den Transport aus. Besonders der Rhein, der das Ölzentrum in Rotterdam mit dem Südwesten verbindet, weist stellenweise Rekordtiefstwerte auf, sodass Tankschiffe seit Wochen nur geringe Mengen laden dürfen. Das schlägt sich negativ auf den Heizölpreis nieder.

Wegen der angespannten Versorgungslage entlang des Ober- und Mittelrheins verordnete das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWI) am vergangenen Freitag den Zugriff auf die Erdölvorräte. „Wir haben ausreichend Rohöl und Rohölprodukte“, erklärt das Ministerium. „Das derzeitige Problem liegt darin, die Treibstoffe zum Verbraucher zu bringen.“ Aufgrund der Freigabe wird der Erdölvorratsverband seinen Mitgliedern in Baden-Württemberg, Unterfranken, Hessen, Rheinland-Pfalz sowie dem Regierungsbezirk Köln insgesamt rund 84­­ 000 Tonnen Benzin, 180 000 Tonnen Dieselkraftstoff und rund 67 000 Tonnen Kerosin zuteilen. Das soll auch die Preislage entspannen.

Tropfen auf den heißen Stein

Viele Händler in der Region glauben nicht, dass diese Maßnahme mehr ist als ein Tropfen auf den heißen Stein. „Die Notreserven werden wohl nur zu kleinen Teilen bei den Händlern landen“, meint etwa Jörg Schäuble, Inhaber der gleichnamigen Mineralöle GmbH in Crailsheim. Zu viele Lieferanten seien betroffen.

Wie seine Kollegen versucht auch Schäuble, sich die fehlenden Mengen per Lkw zu beschaffen, was wiederum die Frachtraten in die Höhe treibt. Wenn der Tank der umliegenden Speicher in Speyer, Karlsruhe, Mannheim oder Heilbronn leergelaufen ist, fahren die Händler aus der Region nach Ostdeutschland und in den hohen Norden, um Nachschub zu holen. „Wir können im Moment nur von Woche zu Woche planen“, klagt Schäuble. Das habe es in seinem 36-jährigen Berufsleben noch nicht gegeben. „Normalerweise verkaufen wir zwischen sechs und acht Zügen in der Woche. Zurzeit haben wir stattdessen nur einen Zug zur Verfügung.“

Ähnlich ist die Situation beim Crailsheimer Mineralölhändler Dieter Palatzky, der allerdings davor warnt, gleich in Panik zu verfallen: „Wir lassen keinen im Kalten sitzen. Bis jetzt haben wir es immer geschafft, Ware aufzutreiben.“ Auch Jürgen Stammer, Betriebsleiter beim Mineralgroßhandel Spiegel in Schwäbisch Hall, bestätigt: „Die Kunden, die bereits Heizöl bestellt haben, können davon ausgehen, ihre Ware auch zu erhalten.“ Bleibt die langersehnte Regenperiode jedoch aus, könne es passieren, dass nur noch Teilmengen ausgeliefert werden können.

Es ist noch keine Katastrophe

Der gemeinsame Tenor der Heizöllieferanten der Region: Ja, es ist schwierig, neue Ware zu besorgen – den Preis bezahlt der Verbraucher. Ja, es kann unter Umständen zu längeren Wartezeiten kommen. Und trotzdem: Nein, es ist noch keine Katastrophe.

Niklaas Haskamp von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg rät: „Wer genug Heizöl im Tank hat, um über den Winter zu kommen, sollte jetzt auf keinen Fall auf Vorrat auffüllen.“ Wer aber dringend tanken muss, solle nur eine Teilmenge kaufen oder eine Sammelbestellung mit anderen abschließen und unbedingt die tagesaktuellen Preise vergleichen, da es erhebliche Unterschiede vor allem im süddeutschen Raum gebe. Experten rechnen mit einer Erholung des Marktes allerdings frühestens im kommenden Jahr – eine Entspannung der momentanen Lage könne nur Dauerregen bringen.