In diesem Jahr können am Karfreitag und auch an Ostern keine gemeinsamen Gottesdienste gefeiert werden. Umso wichtiger sei es, zu wissen, dass die Gläubigen trotzdem miteinander verbunden sind, heißt es in einer Pressemitteilung der evangelischen Kirchengemeinde.

Darum lädt die evangelische Kirchengemeinde St. Michael und St. Katharina zu einer besonderen Karfreitags- und Osteraktion ein: Am Karfreitag wird ein großes Kreuz auf der Michaelstreppe liegen. Im Laufe des Tages kann man zur Treppe kommen und am Kreuz einen oder mehrere Steine ablegen. Diese Steine erinnern an den Stein vor Jesus Grab. Sie stehen für das, was uns Angst macht und uns schwer auf dem Herzen liegt.

Ein Osterkreuz soll entstehen

Bis Sonntag liegen die Steine auf der Treppe. Am Sonntag wird sich das Kreuz verändert haben. Es wird zu einem Osterkreuz und einem Symbol für die Auferstehung Jesu Christi geworden sein. „Kommen Sie wieder und schauen, was Sie unter den Steinen finden“, heißt es in der Mitteilung weiter. Außerdem wird darum gebeten, auch beim Besuch des Kreuzes auf der Treppe vor der Schwäbisch Haller Michaelskirche die geltenden Regeln für den Abstand untereinander einzuhalten.