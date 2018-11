Partei Kandidat um Landesvorsitz heute in Hall

Schwäbisch Hall / pm

Um den Landesvorsitz der SPD Baden-Württemberg ist ein Wettstreit der Ideen entbrannt. Die amtierende Landesvorsitzende Leni Breymaier möchte ihre Arbeit fortsetzen. Der Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Rhein-Neckar, Lars Castellucci, fordert sie heraus. Und die SPD-Mitglieder dürfen darüber abstimmen, wer das Rennen macht. Die Mitgliederbefragung startete am Freitag und läuft noch bis zum 19. November.

Nachdem Leni Breymaier am Freitag beim Herbstempfang der Gaildorfer SPD zu Gast war, wird wird sich nun am heutigen Montag, 5. November, Lars Castellucci in Schwäbisch Hall vorstellen: Die Veranstaltung „Quo vadis SPD Baden-Württemberg“ beginnt um 19 Uhr, im Hotel Goldener Adler in Hall.