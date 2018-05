Wackershofen Käsemarkt lockt 10.000 zum Freilandmuseum

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Ein erweitertes Angebot und eine Bahn als Attraktion für Kinder lockt viele Gäste nach Wackershofen.

Jan Bibricher zaubert ein möglichst perfektes Raclette-Brot. Verenice (10), Paula (10) und Joah (3) fahren begeistert auf der Kinderdampfbahn. Ingrid Kässbohrer preist den „besten Alpkäse des Allgäus und den drittbesten der Welt“ an. Der Hund von Carolin Berberich aus Walldürn freut sich über die Käseecken, die ihm ein Händler zuwirft. Der Süddeutsche Käsemarkt hat am Samstag und Sonntag im Hohenloher Freilandmuseum viele Facetten. 10.000 Besucher kommen zusammengezählt an den beiden Tagen.

„Den Samstag bevorzugen diejenigen, die Käse einkaufen wollen“, weiß Michael Happe, Leiter des Freilandmuseums. „Und am Sonntag kommen diejenigen, die relaxen wollen.“ Die 56 Stände mit 200 verschiedenen Käsesorten sind über das Gelände verteilt, viele Tische wurden aufgestellt, es kommt nur an wenigen Stellen zu einem Gedränge. Neu in diesem Jahr ist die Miniatur-Dampfbahn Hohenlohe. Ein Züglein fährt seine Runden und transportiert dabei Kinder.

Käse aus Sardinien

Neu ist auch der Käsestand der Gebrüder Baldauf aus dem Allgäu und der Pecorino-Verkauf eines Händlers aus Sardinien. „Wir entwickeln ein erfolgreiches Konzept vorsichtig weiter“, sagt Happe. Die Besucher aus der Region und darüber hinaus kämen mit einer gewissen Erwartungshaltung. Da könnte man das Konzept nicht schlagartig ändern. Es scheint auch in diesem Jahr aufzugehen. Viele Händler zeigen sich im Gespräch erfreut über den regen Handel. Viele glückliche Gesichter sind in den Reihen der Besucher zu erkennen.