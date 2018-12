Auktion Jungbullen finden schnell neue Besitzer

Ilshofen / swp

Großvieh wurde zügig verkauft, die Preise für Kälber stehen leicht unter Druck. Das ist das Fazit der jüngsten und gut bestückten Auktion der Rinderunion Baden-Württemberg in der Arena Hohenlohe. 464 Tiere standen zum Verkauf.

Die fünf angebotenen Jungbullen präsentierten sich sehr einheitlich hinsichtlich ihrer Entwicklung und ihrer hervorragenden Abstammungsdaten, heißt es im Pressebericht. So verlief die Versteigerung flott und im Mittel erlösten sie 2010 Euro. An der Spitze ging ein ausgeglichen typisierter Monaco-Sohn vom Betrieb Mayer aus Ellwangen-Lindenhof, der für 2050 Euro in einen hessischen Zuchtbetrieb wechselte. Preislich übertroffen wurde er von einem Zepter-Sohn mit enormen Leistungsdaten auf der Mutterseite vom Betrieb Gommel aus Ditzingen, der für 2100 Euro in die Eifel verkauft wurde. 2250 Euro verbuchte Stefan Göggerle aus Rainau-Dalkingen für seinen angebotenen Monaco-Sohn aus einer sehr tiefen und leistungsstarken Kuhlinie.

Die 36 angebotenen Jungkühe erreichten nicht ganz das hohe Niveau der vorangegangenen Auktionen und präsentierten sich weniger einheitlich So reduzierte sich der Durchschnittspreis leicht auf 1574 Euro, allerdings erlösten vor allem korrekte, körperhafte Jungkühe weit überdurchschnittliche Preise.

An der Spitze rangierte eine enorm entwickelte Raldi-Tochter vom Betrieb Gommel aus Ditzingen, der die Jungkuh über den Betreuungsservice der Rinderunion Baden-Württemberg (RBW) vermarkten ließ. Sie leistete 30,1 Kilo Milch und erlöste mit 2160 Euro den Tageshöchstpreis. Preislich folgte mit 2020 Euro eine sehr komplette Manor-Tochter vom Betrieb Kappes aus Boxberg-­Bobstadt, die kurz nach der ­Kalbung bereits 30,6 Kilo Milch vorweisen kann. 1980 Euro erlöst der Betrieb Rechner aus Mudau-Reisenbach für eine sehr typvolle Hall-Tochter mit 30,7 Kilo Milch.

Die 77 Kuhkälber wurden bei einem Durchschnittsgewicht von 82 Kilo für 2,57 Euro netto je Kilo Lebendgewicht (211 Euro je Tier) verkauft.

346 Bullenkälber brachten im Mittel 84 Kilo auf die Waage. Der Durchschnittspreis lag bei 4,62 Euro netto je kg Lebendgewicht (387 Euro je Tier). Zu leichte oder schwach entwickelte Tiere verkaufen sich sehr schwierig, so die Rinderunion.