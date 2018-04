Ferienprogramm Jugendliche drehen einen Film in Wackershofen

Jugendliche drehen einen Film in Wackershofen

Schwäbisch Hall / Samira Hoti

Selbst Regie führen und einen eigenen Film gestalten, das können die Teilnehmer des „Dreh deinen eigenen Film“-Programms der Volkshochschule. „Ich möchte, dass Kinder die neuen Medien aktiv nutzen und nicht nur abwesend vor ihren Handys sitzen“, erklärt Kursleiter Jürgen Vogel.

Insgesamt fünf Jugendliche haben an dem Kurs teilgenommen. Unter ihnen auch die beiden Söhne Vogels. Die Jungen haben die Chance, alles auszuprobieren. Vom Filmen über die Tonaufnahme bis hin zum Auftritt vor der Kamera. Letzteres in Form von nachgestellten Szenen oder einem Interview. Das Thema war von Vogel vorgegeben: „Schule vor 70 Jahren“. Es soll ein Dokumentarfilm werden. Das angestrebte Ziel ist es, in einem kurzen Film von fünf Minuten das damalige Schulleben nachzustellen und es zu erläutern. Als Kulisse dafür wurde das alte Schulgebäude im Freilandmuseum Wackershofen ausgesucht.

Die meisten der Teilnehmer haben bereits Erfahrung gesammelt. Johannes Banasch sowie Paul Hennig konnten sich, im Rahmen von Schulprojekten, an Regieführung und Schnitt versuchen. „Ich hatte seither keine Gelegenheit mehr an einem Film zu arbeiten, deshalb habe ich mich hier angemeldet“, sagt Johannes. Sebastian Banasch stand schon vor der Kamera. Die Söhne Vogels, Jonas und Simon, sind begeisterte Filmer. Gemeinsam haben sie bereits an Videowettbewerben teilgenommen und es dort auf die vorderen Ränge geschafft. Vogel stellt die Ausrüstung für den Dreh in Wackershofen. Darunter sind Kameras, Stative, ein Tonaufnahmegerät, Mikrofone und Lichtequipment.

Eigene Ideen umsetzen

Die Dreharbeiten beginnen im Untergeschoss des ehemaligen Schulgebäudes. Dort befindet sich die Wohnung des Lehrers. Jürgen Vogel gibt den Jugendlichen eine kurze Einweisung zur Handhabung der Kamera. Dann kann der Dreh starten. In den verschiedenen Räumen können sich die Teilnehmer selbst aussuchen, was und wie sie filmen möchten. Zuerst traut sich keiner an die Kamera. Dann macht Jonas den Anfang. Sie machen unter anderem Aufnahmen von einer Kommode, Betten und einem Ofen. Die Kamera ist auf einem Stativ befestigt und wird langsam, aber gleichmäßig bewegt, sodass auch Details zum Vorschein kommen.

Die Teilnehmer dürfen eigenständig arbeiten. Jürgen Vogel gibt nur ab und zu kleine Tipps, um die Aufnahmen zu verbessern. Einer lautet: „Nehmt euch immer eine Geschichte vor, die ihr vorstellen wollt.“ Das heißt, beim Filmen sollte möglichst nur ein Objekt ausgesucht und aufgenommen werden. Manchmal erinnert er aber auch daran, die Aufnahme wirklich zu starten.

Nach dem Dreh im Untergeschoss wandert die Gruppe nach oben in den Unterrichtsraum. Hier treten nun auch ein paar der Jungs vor die Kamera. Sie stellen eine Szene nach, in der zwei Schüler im Unterricht sitzen. Wie vor 70 Jahren schreiben sie auf Schiefertafeln. Zum ersten Mal kommt nun auch das Tonaufnahmegerät zum Einsatz.

„Kamera?“ „Läuft!“ „Ton?“ „Läuft!“ „Und bitte!“, damit startet die Aufnahme. Um später den Schnitt zu erleichtern, haben die Darsteller die Vorgabe, sich erst nach drei Sekunden zu bewegen. So vermeiden sie, dass die Handlungen abgeschnitten werden. Im Anschluss bereitet die Gruppe ein Interview vor. Als Gesprächspartner steht Ingrid Fischer zur Verfügung. Sie engagiert sich im Freilandmuseum. Für das Interview bauen sie zwei Kameras auf, eine ist auf Fischer gerichtet, die andere zeigt Sebastian und Paul. Sie führen das Interview und fragen Fischer alles, was sie zur Schulzeit von damals wissen wollen. Die Kameraführung übernehmen Jonas und Johannes, um den Ton kümmert sich Simon. Mit Dreh­ende beginnt die Fertigstellung des Films. Gemeinsam arbeitet die Gruppe an Schnitt und Vertonung. Den fertigen Film können die Teilnehmer mit nach Hause nehmen.