Der neue Haller Herbergsvater Michal Schlierer hat bereits in New York und London gekocht. Er soll die Auslastung des 141-Betten-Hauses erhöhen.

New York, Rio, Tokio“ heißt es im Lied der Band Trio. Auf Michal Schlierer angepasst lautet es: „New York, London, Schwäbisch Hall“. Der gelernte Koch wirkt seit knapp drei Monaten als neuer Herbergsvater in der Schwäbisch Haller Jugendherberge. Für das Gespräch am Samstagnachmittag hat er nur kurz Zeit. Sein Haus ist praktisch ausgebucht.

Unter anderem essen und schlafen 60 Studenten des Haller Goethe-Instituts in der Juhe, wie sie von den Gästen genannt wird. Das ist nicht immer so. Schlierer soll mithelfen, dass sich die Belegungszahlen verbessern.

Er ist der dritte Herbergsvater innerhalb von drei Jahren, der sich daran versucht. Der gebürtige Stuttgarter ist sich der Aufgabe durchaus bewusst. „Michal ist hier genau am richtigen Platz“, sagt seine Frau Maria in klarem Oxford-Englisch. „Er kann sowohl seine Gastronomie- wie auch seine Managementfähigkeiten einbringen.“

Die gemeinsamen zwei Kinder sieht er derzeit allerdings eher selten. Anfangs waren Arbeitswochen jenseits der 60 Stunden die Normalität. Die üblichen 40 Stunden waren es bei Schlierer sowieso nicht oft in seinem Leben.

Nach neun Jahren USA kam er über Stationen in London und Amsterdam zu Knorr in Heilbronn. Als dort in großem Stil Personal abgebaut wurde, ergriff er die Chance zum Absprung und bildete sich zum Gastro-Fachwirt weiter. Auf Internetportalen las er von der frei werdenden Stelle in Schwäbisch Hall – vom Wohnort Neuenstein aus ein Katzensprung.

Herbergsvater reizt die Herausforderung

„Außerdem kenne ich Hall natürlich von diversen Besuchen bei Freunden.“ Schlierer strahlt. „Eine tolle Stadt, voller schöner Plätze und mit ganz viel Kultur.“ Doch zuerst warteten größere Herausforderungen auf den Herbergsvater-­Neuling.

Mit seinem Vorgänger verließ auch ein Teil des Personals das Haus, das über 141 Betten verfügt. Aktuell sind sieben Mitarbeiter angestellt und voll ausgelastet.

Schlierer reizt die Herausforderung: „Ich wechsle meine Rolle zehnmal am Tag.“ Übergangsweise war er Küchenchef, Hausmanager und Mädchen für alles in einer Person. Derzeit entwirft er ein Veranstaltungsprogramm, um die Auslastung zu erhöhen.

Die Luftballone zu „100 Jahre Jugendherberge“ geben mit dem Aufdruck „Stockbett, Stockbrot, wilde Nächte“ eine mögliche Richtung vor. Der Herbergsvater denkt an Programme zu Entspannung und Motivation sowie an die Verbindung zur Kultur in der Stadt. Die ersten Angebote davon sollen noch in diesem Jahr lanciert werden.

