Junge Theatermacher entwerfen für ihr Stück „Liebe!“ ihre eigenen Kreationen.

Ein großes Herzensthema steht im Mittelpunkt des neuesten Stücks des Jugendensembles der Haller Freilichtspiele: 19 junge Theatermacher zwischen 14 und 24 Jahren sind am 17. April in der Haalhalle und am 22. April zur Eröffnung des 8. Internationalen Jugendtheaterfestivals im Neuen Globe in ihrem Stück „Liebe!“ auf der Bühne zu erleben. Für die Kostüme zu „Liebe!“ bittet das Team um Kostümbildnerin Karina Liutaia und Regisseur Florian Götz um Jeans-Spenden, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Als ich unsere jungen Spieler zum ersten Mal auf der Bühne erlebt habe, war ich ganz begeistert von ihrer Energie, ihrer Individualität und ihrem tollen Auftreten als Gruppe“, berichtet Karina Liutaia. Die Kostümbildnerin wuchs in St. Petersburg auf und studierte dort Modedesign, bevor sie ihr Masterstudium für Integriertes Design an der Hochschule der Künste in Bremen absolvierte. Inzwischen arbeitet sie seit drei Jahren als Stylistin, Kostüm- und Bühnenbildnerin an verschiedenen Theatern in Deutschland. „In meinem Kostümkonzept habe ich bewusst nach einer Möglichkeit gesucht, wie ich gemeinsam mit den Spielern Kostüme entwickeln kann, die ihre jugendliche Kraft und Individualität betonen, aber gleichzeitig auch durch einen gemeinsamen Look ihren Zusammenhalt erzählen können“, so Liutaia weiter. „Deshalb besteht das Grundkostüm aus unterschiedlichen Jeans-Kreationen, die sich die Spieler mit meiner Unterstützung in einem Jeans-Workshop selbst entwerfen.“ So können aus alten Jeans und Jeans-Teilen unter anderem maßgeschneiderte Hosen und Röcke, Kleider und Overalls entstehen.

Um möglichst nachhaltig arbeiten zu können, freut sich das Freilichtspiele-Jugendensemble über Jeans-Spenden. Wer Kleidung aus Jeansstoff in den Farben blau und weiß übrig hat, kann sie bis Dienstag, 2. April, in der Tourist Information Schwäbisch Hall abgeben.

Info Öffnungszeiten der Tourist Information sind montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.

