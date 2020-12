Schüler, Eltern und Lehrer stehen mit Mundschutz im Foyer der Blendstatthalle – manche bei Minusgraden auch draußen. Selten ist der Andrang vor Ratssitzungen so groß wie am Montagabend. Selten wird drinnen so emotional diskutiert. Wegen Corona dürfen aber nur 14 der rund 50 Gäste in den Sitzu...