Saisonstart Jetzt geht es wieder baden

Mainhardt / Maya Peters

Wasserratten kommen ab morgen, 9 Uhr, im Mineralfreibad wieder auf ihre Kosten.

Zur Saisoneröffnung bietet das Strandcafé am Muttertagssonntag, 13. Mai, Weißwurstfrühstück und Rollbraten an, dazu spielt die Band Acoustasonixs ab 11 Uhr, berichtet Kämmerer Friedmar Wagenländer. Er hat noch weitere Veranstaltungen in petto: Alle deutschen WM-Spiele würden ab Mitte Juni im Freibad auf Großbildschirmen übertragen. „Das wird bestimmt toll, schwimmen, mitfiebern und draußen sein“, lächelt er.

Mit Unterstützung der DLRG werde ab 16. Mai wieder jeden Mittwoch von 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr Frühschwimmen angeboten, berichtet Wagenländer von der im letzten Jahr eingeführten Sonderöffnung in den Morgenstunden. Am 25. Mai, 27. Juli, 24. und 25. August sowie 7. September könne man dank der DLRG-Ortsgruppe zum „Nachtschwimmen“ bis 23 Uhr. Strandcafé-Pächter Georg Kugele mache am 27. Mai, 22. Juli sowie 19. August zusätzlich Frühstück. „Allerdings gegen Voranmeldung, es gibt nur eine begrenzte Anzahl Plätze“, weiß Wagenländer.

Personal bekommt Zuwachs

Der langjährige Bademeister Karl Baudenbacher wird ab Juli Verstärkung bekommen. Dann teilt er sich den Dienst mit Daniel Weikart, berichtet Wagenländer von der personellen Änderung. Bei der Badeaufsicht unterstütze ­wei­terhin die Mainhardter DLRG-­Ortsgruppe.

Das 2016 und 2017 für etwa 2,5 Millionen Euro generalsanierte Mineralfreibad bietet ein 50-Meter-Schwimmbecken mit Sprungturm und einen Erlebnisbereich mit Wellenrutsche und Schaukelbucht sowie eine Spielelandschaft für Kinder. Zudem gibt es ein Beachvolleyballfeld und eine Tischtennisplatte. Die Wassertemperatur beträgt in der Regel 24 Grad, im Planschbecken ist es mit 26 Grad etwas wärmer. Das kostbare Nass entstammt einer Mineralquelle, die vermutlich schon von den Römern genutzt wurde. Ortsunkundige Besucher können der neu angebrachten Ausschilderung ab der B 14 folgen.

„Die Preise sind unverändert geblieben“, freut Wagenländer sich für die Gäste. Wer eine Jahreskarte möchte und diese nicht im Vorverkauf erworben hat, könne dies ab Samstag an der Freibadkasse tun.

Info Geöffnet ist das Mineralfreibad im Steinbühl 55 ab morgen, an Werk-

tagen von 10.30 Uhr bis 20.30 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 20.30 Uhr. Mittwochs kann zusätzlich von 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr geschwommen werden. Die Schlechtwetterbadezeiten sind von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 17 bis 19 Uhr. Die Schlechtwetterregelung kann unter der Rufnummer 0 79 03 / 23 01 abgefragt werden.