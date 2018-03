Finanzwirtschaft Jeden Tag zwei Millionen Euro

Von Marius Stephan

Zuwächse in allen Bereichen: Die Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim hat das neunte erfolgreiche Jahr in Folge hinter sich. Damit wuchs das Bankhaus seit der Finanzkrise im Jahr 2008 beständig.

Der Vorstandsvorsitzende Thomas Lützelberger freut sich über ein neues Rekordergebnis bei der Bilanz – mit 3,28 Milliarden Euro habe die Sparkasse ihre „Stellung als größtes Kreditinstitut im Landkreis Schwäbisch Hall unterstrichen“. Die Bank erreichte damit die „größte Bilanzsumme aller Zeiten“. Der erfolgreiche Abschluss ziehe sich durch alle Bereiche. „Wir haben ein boomendes gewerbliches Kreditgeschäft, starke Immobilienkredite (plus 40 Prozent) und ein Rekordjahr bei den Wertpapieren hinter uns.“ Lediglich bei den Versicherungen sei das Ergebnis um ein Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen, allerdings war auch in diesem Bereich 2016 ein Rekordjahr für die Sparkasse. „Es gibt kein Gebiet, auf dem es gerade nicht läuft“, ist Lützelberger stolz.

Alle Geschäftsfelder wachsen

Die Einlagen wuchsen im vergangenen Jahr um 1,9 Prozent von 2,08 Milliarden Euro auf 2,12 Milliarden Euro. Das Kreditgeschäft verzeichnet einen höheren Zuwachs: Betrugen die Ausleihungen 2016 noch 1,91 Milliarden Euro, stiegen sie 2017 auf 2,01 Milliarden Euro an. Ein Plus von 5,2 Prozent. Das hohe Wachstum in diesem Bereich ist vor allem auf investierende Unternehmen zurückzuführen. Die Ausleihungen an gewerbliche Kunden stehen mit 1,08 Milliarden Euro und einem Zuwachs von 7,7 Prozent in den Büchern, jene im privaten Bereich mit rund 892 Millionen Euro und einem Plus von 3,3 Prozent. Das Ergebnis bewertet Lützelberger vor allem vor dem Hintergrund des Verwahrungsentgelts, das bei dem Geldinstitut seit 2017 auf gewerbliche Einlagen von über einer Million Euro erhoben wird, als äußerst positiv: „Dies hat zunächst zu Abflüssen geführt, aber viele sind zurückgekommen. Wir wollen auch weiterhin kein Verwahrungsentgelt für private Vermögen“, stellt der Vorstandsvorsitzende klar.

Bauprojekte in vollem Gang

Auch im Netz läuft das Geschäft der Bank. 2017 verzeichneten die Mitarbeiter rund 2,3 Millionen Anmeldungen für das Online-Banking. Trotz des starken Zuspruchs für das Onlinegeschäft – Lützelberger: „Das Internet ist mittlerweile die wichtigste Filiale“ – investiert die Bank in ihre Standorte. In diesem Jahr sollen die Arbeiten an den Filialen in Mainhardt, Westheim und Obersontheim sowie der Neubau im Schwäbisch Haller Solpark abgeschlossen werden. „In den Filialen ist unsere direkte Beratungskompetenz, das ist unsere Qualität.“ Deshalb soll hier weiter investiert werden.

Wachstum verzeichnet zudem der telefonische Verantwortungsbereich: Bislang nehmen 20 Mitarbeiter im Kundenservicecenter rund 300­­ 000 Anrufe im Jahr entgegen. Seit März übernimmt das Center auch die Anrufe der Sparkasse Hohenlohe. Lützelberger rechnet mittelfristig mit einer halben Million Anrufe pro Jahr, die zu 80 Prozent an Ort und Stelle abgeschlossen werden können.

Spitze bei Bankentests

Eine willkommene Überraschung hatte das Internationale Institut für Bankentests für Lützelberger und die Mitarbeiter der Sparkasse in petto: Sie wurde Testsieger über alle Kernbereiche hinweg – Privatkunden, Baufinanzierung, Private Banking und Firmenkunden. Bei den Firmenkunden konnte die Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim sogar auf Landesebene ganz vorne mitspielen und erhielt das Siegel „Beste Bank in Baden-Württemberg – Beratung Firmenkunden – Silber“. Die Sparkasse stellt die Auszeichnungen öffentlichkeitswirksam auf den Tresen ihrer Filialen aus. Lützelberger sieht sowohl das Bilanzergebnis als auch die jüngsten Auszeichnungen als Bestätigung für den Stabilitätskurs: „Die gute Arbeit der Vorjahre zahlt sich aus, das ist ein mehrjähriges Erfolgskonzept.“