Konzert Jazzer kommen auf ihre Kosten

Obersontheim / Rainer Richter

Zum dritten Mal seit 2012 gastiert die Formation „Blue Hour“ in der Koppenmühle. Chef der Gruppe ist Holger Lange (Gitarre, Bass, Keyboard & Electronic, Gesang und Komponist). Michel Frey spielt Trompete und Flügelhorn schon seit zwölf Jahren mit Holger Lange zusammen. Elke M. Freitag-Lange fällt krankheitsbedingt länger aus. Neu hinzugekommen ist dafür Timo Kobald (Gesang). Die drei kennen sich seit einer Jazz-Session im Sommer im Anlagencafé in Hall.

Zwischen Jazz und Pop

Die Musiker bezeichnen sich als Grenzgänger zwischen Jazz und Pop. Ihr Repertoire umfasst modern arrangierte Jazz-Standards, Jazzarrangements, Popsongs und Eigenkompositionen.

Das gemischte Publikum in der Koppenmühle, einerseits begeisterte Fans der Jazzszene andererseits mehr auf Unterhaltung ausgerichtete Zuhörer, bremst den Flow etwas. Harald Rubrech beispielsweise hört gebannt zu. „Der Stil der Gruppe, die familiäre Atmosphäre in der Koppenmühle, der kleine Raum, in dem man dicht zusammensitzt, das alles liebe ich“, sagt er. Andere Fans zücken ihre Smartphones und schneiden manche Titel mit.

Schon der Einstieg mit „Fields of gold“ (Sting) zeigt das gekonnte harmonische Zusammenspiel der drei Musiker. Mit „Bang Bang“, gecovert von Nancy Sinatra, „Georgy Porgy“ und dem weniger bekannten, eher privaten, „11.03.Siffling“, Lyric und Grove in einem, setzen sie das Programm Nonstop fort. „I’m lovin you“ ist der erste Liebessong des Abends. Holger Lange singt den Refrain mit. Das beherrschende Flügelhorn setzt markante Akzente wie in vielen der Stücke.

Manche könnten dem musikalischen Cocktail noch stundenlang zuhören. Sie sind begeistert. Wenn sie wieder einen Klassiker hören wie beispielsweise „Take 5“, fühlen sie sich in ihrem Element. Sie erfreuen sich an dem geradezu smoothy wirkenden Sound der Trompete. Auch die Eigenkompositionen kommen an. Wer in der Jazz-Szene nicht so beheimatet ist, wird etwas überfordert. So überträgt sich die von manchen ausgesprochen genossene Blue-Hour-Stimmung nicht auf alle.

Holger Lange versteht es meisterhaft in seinen Arrangements Trompete und Gesang einzusetzen. Er schafft Freiräume, die seine Bandmitglieder füllen können.

„Ich singe es für euch“

Das Lieblingslied der Band, „The Look of Love“, darf nicht fehlen. Es ist ein Song der britischen New-Wave-Band ABC aus dem Jahr 1982. Strategisch geschickt wird er gegen Schluss des zweiten Konzertteils gespielt. „Ich singe es für euch“, sagt Timo Kobold. Die Chemie zwischen den drei Musikern scheint zu stimmen. Eine längere Zusammenarbeit ist geplant.