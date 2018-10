„Help! - Wir helfen!“ Jazz, Kinderlieder und Capoeira in Michelbach an der Bilz

Jazz, Kinderlieder und Capoeira in Michelbach an der Bilz

Michelbach / Sonja Alexa Schmitz

Einen ganzen Tag lang bespielt der Verein „Help! – Wir helfen!“ die Schulturnhalle in Michelbach.

Die Musik ist der Anlass für das Ehepaar Riehle, in die Schulturnhalle zu kommen. Von elf bis zwölf Uhr spielt die Jazzband „Klang quert“ aus Gaildorf bekannte Stücke. Die Senioren essen zu Mittag und bleiben noch an der langen Tischreihe vor der Bühne sitzen. Den Verein „Help“ kennen die zwei Michelbacher, aber eben nur so ein bisschen. Sie sind vor allem hier, um dem Jazz zu lauschen. Gut möglich, dass nachher noch etwas in den Spendentopf am Eingang wandert. Auch Florian von Spiegel und Micha Weippert haben einen guten Grund hier zu sein: Ihre Kinder beziehungsweise Ehefrau betreten in Kürze die Bühne.

Sie gehören zu „Capoeira Brasil“. Diese in Weiß gekleideten sportlichen jungen Leute beeindrucken das Publikum, das nun etwas zahlreicher geworden ist. Zur Begrüßung von Hartmut Huter, Vorsitzendem des Fördervereins, und der Willkommensrede von Bürgermeister Werner Dörr ist die Halle noch sehr übersichtlich gefüllt. Nur wenige hören aufmerksam zu, als Dörr vom Besuch Huters in seinem Büro erzählt, als er ihn mit hohenlohischer Schlitzohrigkeit dazu brachte, die Schulsporthalle kostenlos zur Verfügung zu stellen. Huter habe es geschafft, in ihm den Wunsch zu wecken etwas für den Verein zu tun. Er sei jetzt Mitglied.

Auf einer Leinwand läuft ein kurzer Film ab. Zu sehen sind zahlreiche Vorher-Nachher-Bilder von Kindern mit Lippen-Gaumen-Spalte, die mit Geldern von „Help! – Wir helfen!“ operiert werden konnten.

Nach den Capoeira-Tänzern kommt ein neues Publikum auf die Bühne. Kinder vom Kindergarten Wichtelhaus singen drollige Lieder. Die Eltern filmen gerührt. Nach deren überschwänglichem Applaus kommt wieder ein neuer Schwung Menschen in die Halle: Das Chorprojekt Rosengarten hat seinen Auftritt.

Das Konzept des karitativen Vereins ist gut. Durch die vielen Akteure ziehen sie ein viel breiteres Publikum an als mit einem einzigen Programmpunkt. Die Auftretenden waren, laut Hartmut Huter, alle sogleich bereit sich für diese Benefizveranstaltung Zeit zu nehmen. „Wir sind für diese wohltätige Sache immer zu haben. Es passt zu unserer Einstellung“, sagt Andreas Hofmann vom Chorprojekt Rosengarten. Wird es sich durchsetzen und den Familientag jetzt regelmäßig geben? „Das werden wir erst später sehen. Der Effekt setzt nachhaltig ein, wenn wir feststellen können ob wir neue Mitglieder haben gewinnen können und Spenden eingegangen sind, dann war es ein Erfolg“, resümiert Heinz Zeisberger, der Vereinsvorsitzende.