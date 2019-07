Am Freitag hat der traditionelle Markt in Schwäbisch Hall begonnen.

Edgar Blinzinger (im Bild rechts) st nicht zu stoppen. „Da muss ich noch mit“, sagt er und entwischt. Der frühere städtische Fachbereichsleiter für Bildung, Schulen und Sport eilt los, um mit der achtjährigen June ins nächste Fahrgeschäft zu steigen. Nach dem Besuch des Autoscooters steht jetzt die Fahrt im Hip-Hop-Fly an. Blinzinger, der vor einem halben Jahr verabschiedet wurde, freut sich, dass er noch einmal mit seinen früheren Kollegen beim Rundgang der Stadt auf dem Festplatz mit dabei sein kann. „Ich bin ein Rummelmensch“, sagt er etwas atemlos nach der rasanten Fahrt. Und will weiter: Gleich wird Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim (Zweiter von links, mit einer Mitarbeiterin des Touristikbüros) im Festzelt das erste Fass anstechen. Heute geht der Jakobimarkt weiter, mit Rummel in Steinbach und dem Krämermarkt in der Stadt. Das Fest dauert bis Montag.

