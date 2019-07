Rund 50.000 Menschen besuchen an den vier Tagen den Rummel auf den Kocherwiesen. Hinzu kommen die vielen Besucher der Innenstadt. Am Wochenende geht es in ganz Schwäbisch Hall rund. Die Menschen sind entspannt und genießen das erste Ferienwochenende.

Heute dreht sich auf dem Jakobimarkt noch einmal alles rund: Im Festzelt sind fast alle Tische vergeben, berichtet Christian Parpert, der zusammen mit seiner Schwester Désirée als Generalunternehmer die Geschäfte auf den Kocherwiesen organisiert. Etwa 50.000 Besucher, so schätzt er, kommen im Lauf der vier Festtage auf den Rummel. Auch auf dem Krämermarkt erwarten die Händler noch einmal guten Umsatz, denn heute kommen traditionell viele Besucher aus dem Haller Umland zum Einkaufen.

Online-Umfrage Wie soll das Haller Elektrolastenrad heißen? Ihr habt die Wahl! Die Stadt Schwäbisch Hall hat für die Bürger ein Elektro-E-Bike angeschafft. Doch ein Name fehlt noch - die Bürger können abstimmen!

Der diesjährige Jakobimarkt war bis gestern ein friedliches, freudvolles und entspanntes Fest. Nur drei kleinere Vorfälle meldet die Polizei. Auch beim DRK auf den Kocherwiesen sind die Helfer gelassen. „Keine größeren Probleme mit Alkohol“, freut sich Alexander Mack am Samstagabend. Der Bereitschaftsleiter ist mit acht Mann vor Ort. Bis 1 Uhr gehe das Treiben, berichtet er. Dann schließen die Fahrgeschäfte und die Ausschänke. „Wenn um 1.30 Uhr die Lichter aus sind, dann ist der Platz leer.“

Volksfest in Hall Jakobimarkt in Schwäbisch Hall 2019

Die meisten Menschen während des Jakobimarktes sind auf dem Rummel und im Festzelt anzutreffen – das Zelt hat 1500 Sitzplätze. Doch auch sonst war am Freitagabend, während des gesamten Samstags und am Sonntagnachmittag überall in der Stadt viel los. Tagsüber bummelten zahlreiche Besucher durch die Haller Gassen. Am Abend waren die Außenplätze der Restaurants und die Bänke des Biergartens in der Stadt gut belegt. Auch der Regen, der gegen 19 Uhr einsetzte und für Abkühlung sorgte, vertrieb die Besucher nur kurz. Die Aufführung Aida wurde wie geplant aufgeführt.

Strohhüte, Putzlappen und Gürtel wurden auf dem Krämermarkt erworben. Aber auch getrocknetes Fleisch für Hunde trugen Besucher nach Hause oder Bloozbretter von Wilfried Mack.

Nach dem Landregen am Sonntagvormittag strömten viele Besucher in die Stadt. Sowohl der Krämermarkt als auch die Geschäfte in der Innenstadt waren sehr gut besucht. „Überragend“, sei der Besuch, stellt Silke Renschel von Street One in der Neuen Straße fest. Viele Kunden seien auch aus Öhringen, Heilbronn und Crailsheim gekommen. „Keine Haller, viele Touristen“, hat Ebru Balaban, Mitarbeiterin im Schuhhaus Freitag beobachtet. Dort, wie auch bei Mode Wanner ist Sommerware gefragt. „Alles, was leicht ist“, hat Inhaber Jochen Möhrle beobachtet.

