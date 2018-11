Gemeinderat Ja zu kleineren Aufforstungen im Gemeindewald

Bühlertann / Elisabeth Schweikert

Bislang hat der Gemeinderat Bühlertann folgende Marschrichtung in Sachen Bewirtschaftung des Gemeindewalds verfolgt: In der Summe soll eine schwarze Null herauskommen. Sowohl Einschlag als auch Aufforstungen sollen nur in geringem Umfang vorgenommen werden. Für das zu Ende gehende Jahr 2018 ist Dienstleistungsrevierleiter Jörg Brucklacher in puncto Einschlag von der seitherigen Vorgehensweise abgerückt. Auch bei der Aufforstung zeigte sich die Mehrheit der Gemeinderäte aufgeschlossen, künftig Geld in die Hand zu nehmen, um auf kleineren Flächen Neupflanzungen vorzunehmen.

Brucklacher gab bei der jüngsten Ratssitzung in Bühlertann einen Überblick über die Situation. „Dieses Jahr ist ein Ausreißer. Wir haben über 10 000 Euro Einnahmen. Wir sind alle Eichenbestände durchgegangen und haben wahnsinnig viel Holz gemacht. Wir haben 13 Festmeter zur Auktion nach Schrozberg gebracht und 530 Euro je Festmeter erwirtschaftet. Das ist das Zehnfache, was man für Käferholz bekommt.“ Zudem wurden 10,7 Festmeter dünnes Eichenholz für 140 Euro je Festmeter verkauft.

5800 Euro Erlös

„Diese hohen Einnahmen konnten nicht vorausgesehen werden“, erklärt Brucklacher. Im Ergebnis liege nun der Erlös von 5800 Euro um das Fünffache über dem Plan. Aus diesem Grund schlug er für 2019 vor, nur Brennholz einzuschlagen und so ein Defizit zu erwirtschaften. Dieses solle dann mit dem außerordentlichen Guthaben aus 2018 verrechnet werden. Alternativ könne die Gemeinde 4000 oder 5000 Euro in die Aufforstung investieren, dies habe allerdings der Gemeinderat vor einigen Jahren verworfen.

An diesem Punkt hakten etliche Gemeinderäte nach. „Es sind Flächen da“, die aufgeforstet werden könnten, antwortete Brucklacher. Er berichtete von Sulzbach/Laufen. Dort habe die Gemeinde einen essbaren Wald anpflanzen lassen mit Wildäpfeln, Birnen, Speierling, Esskastanien und Walnüssen. „Das hat schon Geld gekostet.“ Dambacher meinte: „Das fände ich auch mal gut.“ Beide verblieben, die Sache bei der Waldbegehung am 29. Mai zu besprechen. Bis dahin will der Förster Vorschläge ausarbeiten. „Es gibt 400 verschiedene Eichenarten – bei uns in den Wäldern werden nur zwei Arten gepflanzt. Dabei gibt es einige, die hier wachsen könnten.“

Angesichts des Klimawandels empfiehlt Brucklacher auf Kleinflächen Versuche zu starten, welche Bäume auf hiesigen Böden und bei dem sich verändernden Klima wachsen. „Damit man in 50 Jahren weiß, was funktioniert.“ Nach Einschätzung von Brucklacher ist das Klima des ablaufenden Jahres beispielhaft für das, was in wenigen Jahren normal sein werde. „Es war das heißeste Jahr seit 1881, das trockenste seit 1911. Es war 2,2 Grad wärmer als normal. Das ist genau das, wo wir mit dem Klimawandel landen werden.“

Versuche mit Holzmehl

Brucklacher prognostiziert, dass die Fichte sowie die meisten anderen Nadelbäume verschwinden werden. „Eichen haben eine gute Zukunftspotenz, auch Hainbuche, Elsbeere und Kirsche.“ Gute Erfahrungen habe die Holzindustrie mittlerweile mit Baubuche gemacht, diese werde zu Leimbinder verarbeitet. Versuche gebe es auch, Holz zu zermahlen und diesem Mehl Kunststoffe beizumischen oder Holzfasern thermisch unter Mikrowelleneinfluss zu verkleben.