Unfall Italienischer Feuerwehrmann rettet bei Urlaub in Hall Mann aus brennendem Auto

Schwäbisch Hall / Thumilan Selvakumaran

Die Wucht ist gewaltig. Die Windschutzscheibe wird aus dem Auto gerissen und mehrere Meter in die Luft geschleudert. Sie landet auf einem benachbarten Wohnhausdach. Die Türen, die Motorhaube und der Kofferraumdeckel des Kleinwagens werden aufgesprengt. Teile der Karosserie sowie tausende Glassplitter verteilen sich rings um das Auto. Auch die Scheibe eines zehn Meter entfernt stehenden Golfs birst. Zu diesem Zeitpunkt sitzt noch ein 64-Jähriger auf dem Fahrersitz des zerstörten Fords.

Gasflasche nicht zugedreht

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei lag eine Gasflasche samt montiertem Brenner im Kofferraum des Wagens. Dieser war allerdings nicht ganz zugedreht. „Wir wissen noch nicht, wann der Mann die Gasflasche eingeladen hat – am selben Tag oder schon früher“, berichtet Oliver Echtner, Polizeiführer beim für Hall zuständigen Präsidium Aalen. Klar sei aber, dass Fremdverschulden ausgeschlossen werden kann, es sich auch nicht um einen Suizid-Versuch gehandelt hat. Die Zwölf-Kilo-Gasflasche sei wohl versehentlich nicht ganz verschlossen gewesen.

Im Wagen habe sich mit der Zeit ein entzündliches Luft-Gas-Gemisch gebildet, das explodierte, nachdem der Mann im Wagen eingestiegen war. „Wie genau die Mischung entzündet wurde, wissen wir noch nicht. Wir ermitteln noch“, meint Echtner. Dazu müsse der Geschädigte befragt werden, der allerdings mit Verbrennungen im Gesicht stationär in der Klinik behandelt wird.

Dass der Vorfall nicht zur Tragödie wurde, ist einem anderen Mann zu verdanken: Giovanni Zagardo. Viele Zufälle führen dazu, dass er zum Zeitpunkt der Detonation mit sechs anderen im Nachbarhaus am Tisch sitzt. Der 53-Jährige ist seit 30 Jahren hauptberuflicher Feuerwehrmann in Sizilien und führt den Löschzug im 21 000-Einwohner-Ort Piazza Armerina an. Der Vorfall in der Haller Straße in Hessental ereignet sich am Abend vor seiner Abreise nach einwöchigem Urlaub bei Ehefrau Teresa Callerame.

„Das Haus hat gezittert, als wäre eine Bombe hochgegangen“, berichtet diese. „Wir waren gerade fertig mit dem Abendessen und wollten abräumen. Dann sind wir direkt, so wie wir angezogen waren, nach draußen gerannt.“ Dass es sehr kalt war, hätten sie im ersten Moment gar nicht wahrgenommen. „Wir waren unter Schock. Aber mein Mann hat schnell reagiert. Er hat schon beim Knall erkannt, dass hier etwas hochgegangen ist.“

Giovanni Zagardo sei zum Wagen gestürmt, der im Inneren gebrannt hat. „Es war rings um den Mann auf dem Fahrersitz Feuer – am und unter dem Sitz, sogar hinten im Kofferraum“, berichtet die Frau. „Giovanni hat dann versucht, den Mann herauszuziehen.“ Dieser habe sich nicht bewegt und stand wohl unter Schock. „Er wollte erst gar nicht raus.“ Doch der Feuerwehrmann habe nicht locker gelassen. Nachdem der 64-Jährige in sicherem Abstand war, habe ihr Mann sich um die Gasflasche gekümmert. „Er hat sie erst zugedreht und dann weggetragen.“ An der Flasche selbst sei kein Feuer gewesen. „Er weiß zum Glück aus Erfahrung, wie er damit umgehen muss. Mutig war das trotzdem.“

Fünf Feuerlöscher genutzt

In der Zwischenzeit hat Valerij Helhorn, der Freund der Nichte, aus dem Altenheim nebenan Feuerlöscher geholt. Während der Feuerwehrmann gelöscht habe, sei der 23-Jährige immer wieder hoch, um Nachschub zu finden – insgesamt fünf Feuerlöscher. Bis die Feuerwehr und Sanitäter eintreffen, ist der Mann gerettet, die Gasflasche gesichert und der Brand gelöscht. Als Held will sich Giovanni Zagardo indes nicht bezeichnen. Er habe schlicht nur das gemacht, wofür er ausgebildet ist.

Nach einer kurzen Nacht sitzt der Retter am frühen Samstagmorgen bereits im Flieger zurück nach Hause. Für ihn ist der Fall erledigt. Für die Polizei allerdings noch nicht. Sie will die Ermittlungen abschließen, sobald der gerettete Haller befragt worden ist.