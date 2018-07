Schwäbisch Hall ISS stiehlt dem Mond die Show

Schwäbisch Hall / Sonja Alexa Schmitz

Es wurde in den Medien groß angekündigt. So eine Konstellation gebe es nur alle 105 000 Jahre. Roter Vollmond, nahe am Mars. In einer warmen Sommernacht. Logisch, dass da alles auf den Beinen war, hinauf zu streben an einen Platz, an dem die Verfinsterung des Mondes gut zu sehen ist. In Hall suchten dafür gut 150 Leute die Sternwarte auf dem Dach des Gymnasiums bei St. Michael auf. Die kam mit dieser Besucherzahl an ihre Kapazitätsgrenze. Wer bei Traugott Hald durch das Teleskop gucken wollte, brauchte Geduld. Eng standen die Besucher auf der Plattform rund um die Kugel, die die Ereignisse im All unter die Lupe nimmt. Im Klassenzimmer eine Etage drunter konnten die Mondsüchtigen durch ein etwas kleineres Teleskop dem Mond ein Stück näher kommen.

Schön luftig und weniger gequetscht stehen die Besucher auf der zweiten Plattform auf dem Dach. Hier erklärt Jürgen Gradenegger von der Sternwarte den erwartungsvollen großen und kleinen Zuschauern, die sich um 21 Uhr zusammengefunden haben, dass man noch etwas Geduld haben müsse. Da, wo der Mond als erstes zu sehen ist, verdecken Wolken die Sicht auf ihn. Aber wenn er höher steigt, dann wird er sichtbar werden. Das wird dann so gegen 21.45 Uhr sein.

Matthias Zimmer, Lehrer an St. Michael, hält sein Smartphone gen Himmel. Mit einer App sieht er welche Position der Mond derzeit hat. Andere suchen den Mars, der ja in dieser besonderen Nacht ganz nah am Mond dran sein soll. Kinder, die an diesem Abend extra lange aufbleiben, rennen umher und spielen fangen, werden mit Keksen abgelenkt und einige Familien gehen bald wieder. Menschen treffen sich zufällig, man plaudert mit Bekannten und Fremden. Wartezeit. „Schön wäre jetzt ein Cocktail und ein Mars-Riegel“, findet eine Mondguckerin.

Plötzlich kommt der Mars

Es geht los. Ein schwacher Mond kommt hinter den Wolken hervor. „Der Schleier auf ihm, das sind keine Wolken, das ist schon der Kernschatten der Erde“, erklärt Jürgen Gradenegger. Alle schauen hin. Die „Ah“ und „Oh“-Rufe bleiben aus. Das angekündigte Spektakel ist nicht wirklich spektakulär. Aufmerksamer werden die Sternenbeobachter als plötzlich der Mars sichtbar wird. Ein heller Punkt, rechts unterhalb des Monds.

Die Nacht hält noch eine Überraschung bereit. Die ISS, in der der Künzelsauer Astronaut Alexander Gerst sitzt, kommt um 22.31 Uhr am Himmel entlanggefahren. Sichtbar ist die Raumstation, weil ihre Sonnensegel vom untergehenden Sonnenlicht reflektiert werden.

Es ist soweit. 22.30 Uhr. Die Besucher drehen dem Mond den Rücken zu und suchen die Raumstation. „Da kommt die ISS“, sagt Gradenegger und die Köpfe gehen nach links. Ein heller Punkt bewegt sich in zügiger Geschwindigkeit durch das Himmelsschwarz. Beeindruckend! Da sitzen Menschen drin? Einer aus Künzelsau!?

Die Besucherblicke gehen wieder in Richtung Mond. Der ist jetzt deutlich zu sehen, in seinem hellrot mit schwarzem Nebel darüber, so als hätte man ihm schwarzen Tüll umgelegt. Viele Leute haben jetzt genug gesehen, steigen die Treppen hinunter und fahren heim.

Hoffentlich wohnen sie außerhalb der Stadt. Denn dort ist plötzlich das zu sehen, was man sich auf der Sternwarte erhofft hat: ein roter Mond, klar gezeichnet, faszinierend. Und dann, als der Mond aus dem Kernschatten hinauswandert, leuchtet der Vollmond Stück für Stück, dreiviertel-, halb-, viertelbeschattet und ist so ein echter Hingucker.

