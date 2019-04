Ein Fasan stolziert seit vergangenem Sonntag durch einen Garten in der Gottwollshäuser Steige.

Die Bewohner entdeckten das Federvieh, als es an einer Hecke die Sonne genoss. Einige Tage später suchte der fedrige Streuner Schutz vor dem Regen und zog sich für einige Stunden zurück. Vogelbesuche sind für das Ehepaar, das aber nicht namentlich genannt werden will, nicht ungewöhnlich. Doch solch einen hohen Besucher hatten sie bisher noch nicht. Sie schauten in einem Bestimmungsbuch nach und somit bestätigte sich ihre Vermutung, dass es sich bei ihrem Eindringling um einen männlichen Fasan handelt.

Diese Tiere können bis zu 80 Zentimeter lang werden. Fasane stammen ursprünglich aus Asien und kommen natürlicherweise nicht in unserer Region vor. Da sie zu den Laufvögeln gehören, benötigen sie etwa einen Hektar Lebensraum.

Der Fasan zeigt keinerlei Scheu, wenn das Ehepaar hinausgeht und sich ihm nähert. Außerdem isst er das Futter, das die beiden ihren Vogelbesuchern auf die Wiese streuen. Da er scheinbar die Menschennähe gewohnt ist, kam den Anwohnern schnell der Verdacht, dass es sich um einen ausgebüxten Fasan handelt.

