Abstand in den Kirchenbänken. Wo an Ostern eigentlich die Bänke gefüllt sind, dürfen die Feiernden dieses Jahr (wieder) nur vereinzelt sitzen, wie hier in St. Michaelis in Hamburg. Im Landkreis Hall haben die meisten Gemeinden auf Präsenzgottesdienste verzichtet. © Foto: Markus Scholz/dpa