In Braunsbach steht die höchste Brücke Deutschlands, die Kochertalbrücke. Jetzt rangiert die Gemeinde auch ganz oben bei den Inzidenzwerten – sie hat die 1000 überschritten. Schon am Tag zuvor war die Zahl in Blaufelden vierstellig geworden. Jetzt ist sie weiter gestiegen. © Foto: Götz Greiner