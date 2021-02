In Klammer steht die Veränderung zur Meldung am 17. Februar:

Das Haller Landratsamt hat am Donnerstag eine Allgemeinverfügung erlassen. Deshalb gilt seit Freitag im Kreisgebiet wieder eine nächtliche- zunächst befristet bis zum 22. Februar. In welchem Zeitraum Bürger zu Hause bleiben müssen und wie das Landratsamt die Maßnahme begründet, gibt es hier zu lesen.

„Querdenken“ in Schwäbisch Hall

High Care und Low Care

Zu den Behandlungsplätzen der „Low-Care“ gehören laut DIVI Plätze der Intensivmedizin mit einer einfachen Versorgungsstufe. Diese Ausstattung ist dort vorhanden:

Basismonitoring (Herzfrequenzmessung,Blutdruckmessung, Blut-Sauerstoffsättigung-Messung)

nicht-invasive Beatmung oder High-Flow-Sauerstofftherapie (hier wird der Patient über eine Mund-Nasen-Maske oder über eine „Brille“ direkt in die Nase mit einem Sauerstoff-Gasgemisch versorgt) oder Patienten mit Luftröhrenschnitt, die vom Beatmungsgerät entwöhnt werden (tracheotomierte Patienten im Weaning).

Die High-Care-Behandlungsplätze umfassen höhere Anforderungen an die Behandlungsmöglichkeiten:

Basismonitoring

differenzierte Katecholamin-Therapie (z.B. mit Dopamin, Noardrenalin, Adrenalin)

kontrollierte invasive Beatmung mittels Intensivbeatmungsgeräten (Tubus in der Luftröhre, Kanüle in der Luftröhre) muss zu jeder Tageszeit an jedem Wochentag möglich sein

Vorhanden sein sollten: Erweitertes Monitoring mit z. B. Echokardiographie („Herzecho“ mit einem Ultraschallgerät) oder Thermodilutionsverfahren (um die Leistung des Herzens zu überprüfen (Messung des „Herzminutenvolumens“))

Lagerungstherapie (mit Bauchlagerung)

Möglichkeiten zur Organersatztherapie (zum Beispiel Nierenersatzverfahren)