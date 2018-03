Wohnen Investor will attraktive Bauplätze in Gnadental vermarkten

Investor will attraktive Bauplätze in Gnadental vermarkten

Michelfeld / Oliver Färber

Das Thema, mit dem sich der Michelfelder Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt hat, ist nicht neu: Die Zukunft des Geländes der ehemaligen Zinngießerei in Gnadental stand in der Vergangenheit bereits mehrfach auf der Tagesordnung des Gremiums. Nun wird es bald einen Bebauungsplan für Einfamilien- und Doppelhäuser geben: Bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen ist der Entwurf „Am Weilerhau“ vom Gremium gebilligt worden.

Leicht haben es sich die Bürgervertreter mit ihrer Entscheidung nicht gemacht. Gab es noch in der Februar-Sitzung Skepsis gegenüber den Entwürfen, konnten diese nun größtenteils während der Diskussion ausgeräumt werden. Dazu trug wohl auch Klaus Stork bei. Der Investor aus Oberkirch, der die Bauplätze vermarkten will, war nun zur Sitzung gekommen und ging auf Bedenken und Fragen ein.

Wohnraum im Grünen

„Bei der Vermarktung soll es aber auch noch Spielräume geben“, so der einleitende Hinweis von Bürgermeister Wolfgang Binnig. Schließlich sollen auch die Häuser dort nicht von der Stange kommen. Wichtig für ihn: Die Prämisse, Wohnraum zu schaffen ohne viel Grünfläche zu verbrauchen, sei eingehalten.

Es solle kein gleichförmiges Baugebiet werden, stellte Stork klar. Die Belange der Nutzer sollen aber berücksichtigt werden. Wegen der Hanglage sei geplant, dass im Untergeschoss der Häuser Garagen, Technik und Kellerräume unterkommen. Der eigentliche Zugang erfolge im Obergeschoss. „Und das Dachgeschoss ist kein eigentliches Vollgeschoss mehr“, versicherte er gegenüber Skeptikern, die die Gebäude als zu hoch ansahen. Die Befürchtung, dass dort wuchtige Mehrfamilienhäuser entstehen könnten, konnte er entkräften. Dass pro Gebäude vier Wohneinheiten möglich seien, wie im Plan hinterlegt, sei auf Doppelhäuser bezogen. „Familien, deren Kinder später ausziehen, können so eine Einliegerwohnung vermieten“, verdeutlichte der Investor.

Dass laut dem Planentwurf auch Flachdächer erlaubt seien, bemängelte Gemeinderat Volker Mauss. „Man sieht die Gebäude ja hinter dem Kloster“, gab er zu bedenken. Das müsse harmonieren. „Und dazu passen Flachdächer nicht“, so Mauss. Wanderer würden darauf blicken.

Trend zum Flachdach

„Das ist aber ein Trend“, bat Stork um Verständnis – und Mauss entgegnete: „Eventuell muss man eben auch einmal gegen den Markt arbeiten.“ Unterstützung erhielt er von Gemeinderat Martin Bauer: „Es ist schon ein Unterschied, ob man in Backnang oder in Gnadental am Wald baut“, lautete sein Argument. Gegen Flachdächer sprachen sich auch Antje Kraft und Sibylle Oelschläger aus.

Gemeinderat Gottlieb Wieland war allerdings auf der Seite des Investors: „Das wird ein Neubaugebiet und da sollte man so bauen, wie man das heute macht.“ Und die Gießerei sei bisher schließlich viel schlechter für das Ortsbild gewesen. „Wir dürfen uns bei der Dachform nicht den Trends verschließen“, meinte Gemeinderat Manfred Bauer.

Bei der Abstimmung unterlagen die Flachdachgegner: Nur sechs von ihnen standen acht Befürwortern gegenüber.

Mauss bemängelte auch die mögliche Höhe der Gebäude. „Die Geschossigkeit wird am Hang gar nicht so wahrgenommen“, entgegnete Stork. Nur die obere Etage tauche in der Landschaft auf. „Der Blick ist natürlich subjektiv. Aber ich denke, das lässt sich vertreten“, so der Investor. Die Häuser könnten auch nicht zu wuchtig werden: Gebäude dürfen maximal 20 Meter lang sein und nur 40 Prozent der Grundstücksfläche überspannen.