Energie Investition in die griechische Sonne

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Sollte der Haller Gemeinderat und dann der Aufsichtsrat zustimmen, könnte die Solar Invest AG in den nächsten Wochen einen komplexen Auftrag abschließen. Es geht um zwei bestehende Fotovol-

taikanlagen in Griechenland. Diese liegen nahe der Küste des ionischen Meeres, rund 120 Kilometer nördlich von Patras. Beide Grundstücke, die einige Kilometer voneinander entfernt liegen, haben eine Größe von insgesamt 142 000 Quadratmeter. Das entspricht etwa der Fläche, die 20 bis 25 Fußballfelder einnehmen.

20 Cent je Kilowattstunde

Am dortigen Standort sei nach Erhebungen, die der Solar Invest AG vorliegen, eine Stromproduktion von rund 10,6 Millionen Kilowattstunden im Jahr möglich. Eingespeist wird dort mit 0,20 Euro je Kilowattstunde. Damit errechnen sich Einnahmen von jährlich 2,1 Millionen Euro. Das Potenzial der beiden Anlagen ist mit jährlich 7,35 Megawatt (5,35 und 2) angegeben.

6 Millionen Euro will Solar-Invest-Geschäftsführer Johannes van Bergen direkt in dieses Geschäft investieren. Weitere Kosten kommen durch die Ablösung bestehender Kredite, die hoch verzinst sind, hinzu. Die Haller Aktiengesellschaft übernimmt 80 Prozent an den Parks. 20 Prozent würden bei den bisherigen Betreibern bleiben. Vereinbart sei bereits, dass die griechischen Vorbesitzer die Geschäfte der Gesellschaft weiterführen.

Beherrschbare Risiken

Falls sich alle Hoffnungen erfüllen, könnten sich die Investitionen in die beiden Solarparks nach acht Jahren refinanziert haben.

Die politischen Risiken hält van Bergen für beherrschbar. Das betont der ehemalige Stadtwerke-Chef auch deshalb, weil die Haller mit Getreideanbauflächen in der Ukraine erheblich auf die Nase gefallen sind und auch die Solarfelder in Italien aus politischen Gründen problembehaftet sind. Die scheinbar sichere Einspeisevergütung aus einem Erneuerbare-Energien-Gesetz, das es vergleichbar auch in Italien gibt, ist schon gekürzt worden. Mit einem ähnlichen Eingriff in die Vergütung der regenerativ erzeugten Energie rechnet Johannes van Bergen in Griechenland nicht. „Das Risiko ist nicht null“, räumt er aber ein. Doch im Gegensatz zu Italien und Spanien würden in Griechenland die Stromverbraucher die Mehrkosten der Alternativenergie bezahlen, nicht der Staat, argumentiert der Solar-Invest-Geschäftsführer.

Nahe Donzdorf bei Geislingen an der Steige drehen sich seit dem Winter drei Turbinen (insgesamt 8,34 Megawatt), die von der Windpark Tegelberg-Donzdorf GmbH betrieben werden. Diese gehört seit Anfang des Jahres zu 100 Prozent der Solar Invest AG. In dieses Projekt investierten die Haller 16,5 Millionen Euro. Der Deutsche Wetterdienst sei mit erheblicher Energie rechtlich gegen das Projekt vorgegangen, verrät Johannes van Bergen. Die offizielle Einweihung ist im Juli.

Weitere Beteiligungen

Alleinige Gesellschafterin ist die Solar Invest AG bereits beim Windpark Tomerdingen-Bermaringen (Schwäbische Alb, 3 Windräder, 7,2 Megawatt). Zu 51 Prozent ist die AG an sieben Windkraftanlagen in Creglingen beteiligt (17,1 Megawatt) und zu 30 Prozent in Thedinghausen nahe Bremen (3 Windräder, 6,9 Megawatt).

Zwölf Anlagen in Hall

In Schwäbisch Hall betreibt die Solar Invest AG 12 Solaranlagen (3,1 MWp), ihr gehört die Solarkraftwerk Borna GmbH (8,1 MWp) sowie drei Anlagen in Italien (insgesamt 7 MWp).

Info Hauptversammlung der Solar Invest AG ist am 23. Juli im Neubau-Saal. 56,9 Prozent der Aktien liegen bei den Haller Stadtwerken, der Streubesitz liegt bei 43,1 Prozent. Die Anteilscheine werden nicht an der Börse gehandelt.