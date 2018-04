Schulentwicklung Internate: Krise weckt Aufbruchsstimmung

Michelbach / Elisabeth Schweikert

Internate und Privatschulen haben in den vergangenen Jahren einen deutlichen Schülerschwund verzeichnet. Auch am Evangelischen Schulzentrum in Michelbach sind die Zahlen drastisch zurückgegangen. Im Jahr 2010 reduzierte sich die Zahl der Internatsschüler um 85 auf 491 Schüler. 2016 waren es nur noch 56. Aktuell werden im Internat knapp 60 Schüler betreut. Verstärkt nimmt das Evangelische Schulzentrum auch internationale Schüler auf. Die Quote von ausländischen Schülern liegt bei 15 Prozent, berichtet Schulleiter Ralph Gruber. Hinzu kommen Jugendliche aus Jugendhilfemaßnahmen. Fünf Prozent der Schüler gehören dazu. „Bei diesen Jugendlichen entscheidet die Schule über Aufnahmen“, stellt Gruber fest. „Wir bekommen keine Zuweisungen vom Jugendamt.“

„Der Rückgang der Internatsschüler erklärt sich aus unserer Sicht mit einem allgemeinen gesellschaftlichen Trend, den wir bundesweit beobachten, nämlich, dass die Nachfrage nach klassischen Internatsangeboten kontinuierlich und insgesamt sehr deutlich zurückgegangen ist“, schreibt Daniel Wagner, Kaufmännischer Geschäftsführer der Schulstiftung der Evangelischen Landeskirche, auf Nachfrage dieser Zeitung. Allein in 14 Einrichtungen, die der Internate-Vereinigung angehören, sind zwischen 2011 und 2016 die Schülerzahlen um 20 Prozent gesunken.

Bildungsexperten sagen, dass die Krise der Internate mit der Einführung des achtjährigen Gymnasiums begann. Im Schuljahr 2004/2005 wurde das G8 in Baden-Württemberg eingeführt, 2012 machte der erste Jahrgang Abitur. Damit brach ein ganzer Jahrgang weg. Zudem waren Oberstufenklassen diejenigen, die für die Internatsbetreuung am meisten gefragt wurden.

Hatte das Bekanntwerden der Missbrauchsskandale an der Odenwaldschule, im Kloster Ettal oder am Berliner Canisius-Kolleg Einfluss auf den Rückgang? „Der Einfluss der Ereignisse lässt sich schwer einschätzen“, stellt Gruber fest. Der Rückgang der Internatsschüler habe auch renommierte Einrichtungen wie Schloss Salem erreicht.

Auch die Entwicklung der Ganztagesangebote an öffentlichen Schulen dürfte einer der Faktoren gewesen sein, die zum Rückgang von Internatsschülern beitrugen, bestätigt Gruber. „Generell lässt sich sagen, dass die Konkurrenz unter den schulischen Angeboten zugenommen hat. Da Ganztagesschulen eher die Regel geworden sind, ist die Ganztagesbetreuung kein Alleinstellungsmerkmal mehr.“ In der Vergangenheit mussten manche Eltern, die Kinder und Karriere verbinden wollten, ihre Kinder ins Internat schicken. Heute sind Ganztagesangebote ein akzeptabler Weg, um Beruf und Familie zu verbinden.

Die Evangelische Schulstiftung möchte trotz des Rückgangs am Internatsangebot festhalten, teilt Daniel Wagner mit: „Derzeit sehen wir eine leichte Trendumkehr. Wir führen dies darauf zurück, dass wir einerseits eine Verschlankung des regionalen und überregionalen Internatsangebots insgesamt haben, sodass wir hieraus nun wieder einen kleinen Nachfragezuwachs haben. Andererseits sehen wir, dass unser Konzept im Grundsatz weiterhin angenommen wird und wir zunehmend neue Zielgruppen ansprechen können.“

Eine der neuen Zielgruppen sind Sportler. Von der „Unicorns Academy“ und der Kooperation mit den Haller Unicorns verspricht sich die Schule eine höhere Nachfrage. Wie Schulleiter Gruber gegenüber dieser Zeitung mitteilt, „ist der Abwärtstrend der Schülerzahlen gestoppt“. Es sei ein „Turn-around erreicht“. Dabei stehe das Angebot der Uni­corns Academy im Mittelpunkt. „Die Nachfrage nach der Academy hat sowohl die Schule als auch die Schwäbisch Hall Unicorns positiv überrascht.“

Viele neue Projekte

„Über die Gründung einer Academy für American Football hinaus geht aber die Bewegung der ganzen Schule: Mehrere Entwicklungsprojekte sollen der Schule die Kontur geben, die sie auf der einen Seite attraktiv macht und auf der anderen Seite als evangelische Schule erkennbar in die regionale Schullandschaft stellt“, erklärt Gruber. Hierzu gehöre zum Beispiel die Erarbeitung von Morgenimpulsen, welche die Kinder, beginnend zunächst ab Klasse 5, in jeden Schultag begleiten und einführen sollen. Die Fachschaft Musik arbeite an Konzepten, unter anderem an einem Schwerpunkt in der Blechbläserausbildung mit eigener Konzeption und Kooperation mit Schulen und Partnern in der Region Nordwürttemberg. Ein weiterer Schwerpunkt sei die Erarbeitung eines Konzepts von internationaler Arbeit am Schulzentrum, berichtet Gruber. Das Lernen von Fremdsprachen und interkultureller Kompetenz soll damit ebenso verbunden werden wie Arbeit mit Migranten und interreligiöser Dialog.