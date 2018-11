Bautechnik Intelligente Programme werten Daten aus

Erfahrung bei Leonhard Weiss und Würth

Aufgewachsen ist Sebastian Kaluza in Schwäbisch Hall, geboren wurde er in Überlingen am Bodensee. Er ging in die Grundschule Gottwollshausen, sein Abitur machte er am Haller Wirtschaftsgymnasium. Den Sitz hat seine Abaut GmbH in München. Die Buchhaltung ist aber in Schwäbisch Hall angesiedelt. Seine Schwester Kerstin Schneider kümmert sich zusammen mit einer Steuerberaterin darum. Das junge Unternehmen hat 15 Mitarbeiter. Ein Großteil sind Studenten, im Wesentlichen von der Technischen Universität München.

Sebastian Kaluza ist viel unterwegs. Am Montag ging es von Schwäbisch Hall über Stuttgart nach Berlin. Gestern machte er sich auf den Weg nach Hamburg, dann fährt er wieder zurück nach München.

Vor wenigen Wochen gewann die Abaut GmbH einen europaweiten Start-up-Wettbewerb der Deutschen Bahn im Bereich „Construction Tech“. 90 andere Unternehmen hatten sich dafür beworben. „Das bedeutet, dass wir unsere Technologie nun auf Baustellen der Deutschen Bahn einsetzen und weiterentwickeln dürfen“, freut sich Kaluza über diesen bemerkenswerten Erfolg.

Start-ups mit einem vielversprechenden Geschäftsmodell geraten rasch in den Fokus finanzkräftiger Investoren. Das zeigt das Beispiel Delivery Hero. Der Online-Bestelldienst für Essen war 2015 mit einem bemerkenswerten Angebot konfrontiert: Das Berliner Internetunternehmen Rocket Internet bot eine halbe Milliarde Euro dafür, um von Delivery Hero in zwei Schritten einen Anteil von nicht einmal 40 Prozent zu übernehmen. So kam es dann auch. „Wir sind noch in einer sehr frühen Phase. Eine Übernahme ist für uns noch lange nicht in Sicht“, weißt Sebastian Kaluza (Foto) solche Überlegungen von sich. just