Schwäbisch Hall Live-Nacht: Innenstadt wird zur Partymeile

Schwäbisch Hall / pm

In Hall wird am 28. April die zweite Live-Nacht gefeiert. Acht Lokale beteiligen sich mit musikalischen Gästen.

Einen „grandiosen Einstand“ habe die erste Live-Nacht vor einem Jahr in Hall gefeiert, schreibt der Veranstalter in einer Mitteilung: „Sensationelle Stimmung bei rappelvollen Lokalen in der Salzsieder-Stadt.“ Nun geht das Event am Samstag, 28. April, in die zweite Runde. Hall soll sich laut Veranstalter unter dem Motto „Eine Stadt – eine Nacht – überall Live-Musik“ in eine große Partymeile verwandeln. Acht Lokale sind beteiligt, alle sind fußläufig in Minuten erreichbar. Besucher sollen gemütlich von Lokal zu Lokal schlendern und sich ihr persönliches Musikprogramm zusammenstellen können.

Für Partylaune im That Burger möchte die Formation Crema Latina sorgen – mit Hits aus Lateinamerika. Im Chupitos legt DJ Jürgen legt Songs der 80er- und 90er-Jahre sowie aktuelle Chart­hits auf. Reggae- und Soulliebhaber sollen in der Ilge auf ihre Kosten kommen: Dort spielt „The Voice“-Finalist John Noville. Im Sudhaus übernehmen The Uniques das musikalische Ruder. Die Musiker von Cross Over geben im Molly Malone Irish Pub eine Kostprobe ihrer handgemachten Gitarrenmusik. Im Bergl präsentiert das Trio The Ponycars eine Rock’n’Roll Show mit Klassikern, Balladen und modernen Songs im Rockabilly Style.

Neu mit dabei ist das Lokal Anästhesie: Dort rockt „Base Unit Nr. 1“, das musikalische Projekt von Steffen Hrubesch. Die Hohenloher Partyband Dragon Fire möchte mit Rock und Pop, Chart-Hits und Klassikern in der Kultbucht ein musikalisches Feuerwerk entfachen. Dort gibt es nach den Auftritten in den Haller Kneipen auch die Abschlussparty: bis 3 Uhr dürfe dort gefeiert werden. Ab 1 Uhr legt DJ-Mucke auf.