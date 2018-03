Gedenken Initiative wird aktiv

Schwäbisch Hall / swp

Die Winterpause ist vorbei. Die erste öffentliche Führung dieses Jahres auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Hessental bietet die Initiative KZ-Gedenkstätte Hessental am Sonntag, 25. März, an. Sie beginnt um 11 Uhr auf der Gedenkstätte direkt neben dem Bahnhof Hessental. Die Initiative berichtet über das Leben der jüdischen Gefangenen im letzten halben Jahr des Zweiten Weltkriegs, in dem das Lager bestanden hat.

Das Gelände ist gut zu erkennen an den großen „Fahnen“, die mit ihren Fotos einigen Häftlingen ein persönliches Gesicht geben. Man sieht es vom Bahnsteig aus, wenn man auf einen Zug wartet. Viele haben sich sicher schon oft vorgenommen, diese Gedenkstätte einmal genauer anzusehen – aber es immer wieder verschoben. So eine Gedenkstätte direkt vor der Tür – die läuft ja nicht weg. Jetzt bietet sich wieder die Gelegenheit hinzugehen.