Traut euch, kommt her, wir verhaften heute niemanden“, sagt Sven Dressel von der Prävention des Polizeipräsidiums Aalen, Standort Schwäbisch Hall. Zusammen mit seinem Kollegen Simon Laidig steht er am vergangenen Freitag an einem Stand im Froschgraben, um auf die Aktion „Helm.tragen“ aufmerksam zu machen. Organisiert hat diese die Kreisverkehrswacht Schwäbisch Hall-Crailsheim zusammen mit dem Kreisverkehr und dem Polizeipräsidium Aalen...