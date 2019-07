Ecosphere Automation aus Fichtenau vermietet Roboter an mittelständische Unternehmen aus der Region. Damit möchten die Gründer den Arbeitsplatz revolutionieren.

Seit Mai dieses Jahres ist das Start-up aus Unterdeufstetten aktiv. Das Ziel des Unternehmens ist ambitioniert: „Wir möchten den Arbeitsplatz revolutionieren“, erklärt Gründer Danny Denk. Seine Vision: Menschen und Roboter arbeiten künftig als Partner zusammen in einem Unternehmen.

Mit der Idee, kollaborative Roboter – sogenannte „Cobots“ – an kleinere mittelständische Unternehmen zu vermieten, möchte Ecosphere Automation gleich zwei Probleme in Angriff nehmen: den Fachkräftemangel und die hohen Anschaffungskosten. „Für repetitive Aufgaben, wie das Palettieren von Teilen, werden häufig keine Arbeitskräfte mehr gefunden. Bei manchen Unternehmen steht sogar die Produktion deswegen still. Hier möchten wir mit Robotern Abhilfe schaffen“, sagt Denk.

Die Roboter sind leicht zu programmieren

Mit dem Mietservice entfallen auch die hohen Anschaffungskosten eines solchen Roboters. „Wer mietet, umgeht das Risiko einer Investition. Gezahlt wird pro Arbeitsstunde oder mit einer Monatspauschale – je nach Kundenwunsch. Wenn dem Kunden nach einiger Zeit auffällt, dass er nicht zufrieden ist oder die Zusammenarbeit nicht klappt, kann er den Roboter zurückgeben“, meint der 35-jährige Geschäftsführer.

Die Roboter sind leicht zu programmieren, mobil und können mehrere Aufgaben erledigen. „Die Roboter arbeiten ohne Barrieren, das heißt, sie sind nicht durch eine Schutzwand oder Ähnliches abgetrennt. Kommt der Roboter einem Menschen zu nahe oder berührt ihn, stoppt er sofort seine Arbeit“, sagt Denk. Zusätzlich entwickelt das junge Start-up Eco-Module, die an die Roboter angefügt werden. So soll ein ganzes „Ökosystem“, wie passende Förderbänder oder Sortiertöpfe, um die Maschine entstehen. Diese werden derzeit noch individuell gefertigt. In naher Zukunft soll eine Art Baukastensystem entstehen, um Kunden schnell die passende Lösung anzubieten.

Daneben entwickelt der Betrieb auch eigene Applikationen wie Greifsysteme. Diese entstehen in einem 3-D-Drucker. Sie seien kein typisches Garagen-Start-up, betont Danny Denk. In den wenigen Monaten, in denen das Unternehmen am Markt ist, haben die Gründer es geschafft, „System Integrations Partner“ von Hahn Robshare zu werden. Das Unternehmen aus Hessen gehört zur Hahn-Group, ist erst seit August letzten Jahres aktiv und verfolgt die gleichen Ziele wie Ecosphere Automation. Die Fichtenauer betreuen einen Großteil des süddeutschen Raumes für Hahn Robshare und haben durch die Kooperation Zugriff auf das gesamte Portfolio der Firma.

Eines ist Danny Denk besonders wichtig: „Wir sind keine Arbeitsplatzvernichter. Uns geht es vielmehr um eine echte Mensch-Roboter-Kollaboration. Wenn der Cobot einfache, schmutzige und sich wiederholende Tätigkeiten übernimmt, gibt das den Mitarbeitern den nötigen Freiraum für neue, komplexere und verantwortungsvollere Aufgaben.“ Danny Denk ist sich sicher, dass ein hybrider Arbeitsplatz die Zukunft sein wird. Gerade auch für Personaldienstleister sei das Thema Robotervermietung besonders interessant. „Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Zeitarbeitsfirmen künftig Mensch und Roboter als ein Paket anbieten“, sagt der umtriebige Gründer.

Unternehmer sind jung und motiviert

Dennoch stehen viele Unternehmen der Automatisierung derzeit noch skeptisch gegenüber. Um ihnen die Angst vor der Technik zu nehmen, bietet Ecosphere Automation auch Workshops an. So sollen Geschäftsführer und vor allem Mitarbeiter in der Arbeit mit dem Roboter geschult werden. Für Geschäftsführer Denk steht fest: „Für kleinere mittelständische Unternehmen stellt sich nicht die Frage, ob sie automatisieren, sondern nur wann.“

Gegründet wurde Ecosphere Automation von Danny Denk (35), Maximilian Kröper (28) und Simon Rögele (28). Die drei waren zuvor bei einem Ingenieurbüro in Crailsheim angestellt. Zusammen bringen sie über 45 Jahre Berufserfahrung mit. Weitere Mitarbeiter sollen in den kommenden Monaten dazustoßen. Das Start-up sitzt in Unterdeufstetten in einem Gebäude der Firma Linder Verbindungstechnik.

3 Monate beträgt die Mindestmietdauer für einen Cobot. Stellt der Kunde anschließend fest, dass die Zusammenarbeit nicht funktioniert, kann er ihn kostenfrei zurückgeben.