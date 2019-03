Betreuung In Uttenhofen drohen Engpässe

In Uttenhofen drohen Engpässe

Beatrice Schnelle

Die Zahl der Kindergartenplätze wird in Rosengarten bis 2022 ausreichend sein. Dies gab Melina Bäcker, stellvertretende Leiterin des Rosengartener Betreuungs- und Bildungswesens, dem Gemeinderat bekannt. In der Möckel’schen Kindertagesstätte Westheim stehen 90 und in den Kindergärten Rieden sowie Uttenhofen jeweils 50 Plätze für über dreijährige Kinder zur Verfügung. Überdies werden in der Westheimer Kita 40 Plätze zur Kleinkindbetreuung angeboten.

Zahl der Geburten stabil

Im Februar 2019 waren in den Einrichtungen 159 über drei Jahre alte Kinder und 34 Kleinkinder angemeldet. Die Zahl der Geburten in der Gemeinde bleibt seit 2011 stabil und entsprach 2018 mit 47 Kindern in etwa dem Bundesdurchschnitt. Ingesamt beschäftigt die Gemeinde für ihren Kita-Betrieb 51 Mitarbeiter, Hauswirtschafts- und Reinigungskräfte eingerechnet.

Die Ganztagsbetreuung ist in der Gemeinde besonders beliebt und wird von mehr als der Hälfte der Eltern von Ü-3-Kinder in Anspruch genommen. 26,8 Prozent nutzen die verlängerte Öffnungszeit, 15,9 Prozent die Regelzeitbetreuung, 3,7 Prozent ein Mischmodell. 85,3 Prozent der unter Dreijährigen werden während der verlängerten Öffnungszeiten oder ganztags betreut.

In Uttenhofen macht sich das Neubaugebiet „Am Jakobsweg“ bemerkbar. Im dortigen Kindergarten könnten sich 2020 bis 2022 für die über Dreijährigen Engpässe ergeben, die jedoch durch rechtzeitige Aussteuerung über entsprechende Verteilung nach Rieden und Westheim aufzufangen seien, erklärte Bäcker. Ein konkreter Platzmangel könne kurz vor den Sommerferien 2021 entstehen. Dann werden sich voraussichtlich 196 Ü-3-Kinder in der Gesamtgemeinde um die 190 genehmigten Plätze bewerben. Dies könne jedoch durch eine etwas spätere Anmeldung überbrückt werden.

Aufnahme verweigert

Das Thema stehe viertel- bis halbjährlich auf der Agenda des Gemeinderats, darum könnten in Zukunft, falls notwendig, rechtzeitig weitergehende Weichen gestellt werden, merkte Bürgermeister Jürgen König dazu an. Die organisatorische Aussteuerung sei mit Sicherheit anspruchsvoller, als es sich auf dem Papier darstelle, glaubt Gemeinderat Bernd Schramm. Man dürfe auch nicht vergessen, dass Rosengarten derzeit in Rieden und Vohenstein weitere Baugebiete erschließe.

Laut Bedarfsplan gehen die Tullauer Kinder grundsätzlich nach Steinbach in den Kindergarten, die kleinen Raibacher zieht es nach Bibersfeld. Hintergrund ist die entsprechende Zuständigkeit der Schulbezirke bei der späteren Schulpflicht.

Gemeinderat Horst Rüger berichtete jedoch, er sei von Eltern aus Raibach angesprochen worden, deren Kindern die Aufnahme in der Kita Bibersfeld aus Platzgründen verweigert worden sei. Auf diese Weise gebe es nun Geschwister, die nicht in denselben Kindergarten gehen dürften. Dies sei der Verwaltung bekannt, sagte Melina Bäcker. Die Bibersfelder Kita sei nicht zur Aufnahme Rosengartener Kinder verpflichtet, der ortsansässige Nachwuchs habe in jeder Gemeinde Vorrang.

Bürgermeister Jürgen König bezeichnete die Vorgehensweise dennoch als nicht zufriedenstellen und kündigte in der Sache eine kommunalpolitische Intervention an.