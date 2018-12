Soziales In Großerlach lebt die Gemeinschaft

Großerlach /

Zum Seniorennachmittag der Gemeinde Großerlach begrüßte Bürgermeister Christoph Jäger in der weihnachtlich geschmückten Schwalbenflughalle in Grab wieder zahlreiche Gäste. In seiner Rede ging er auf Themen aus Politik und Gesellschaft ein. Dabei kritisierte er die zunehmende Tendenz zur „destruktiven Bürgerbeteiligung“ und warnte davor, dass die Gesellschaft mit dieser Entwicklung und Einstellung Gefahr laufe, die Chancen, die auch das Verdienst der heutigen Seniorengeneration seien, leichtfertig zu verspielen. Andererseits gebe es in Großerlach aber glücklicherweise noch die konstruktive Bürgerbeteiligung und damit die Bereitschaft, etwas aus freien Stücken für die Solidargemeinschaft beizutragen. Dies habe sich bei seiner sprichwörtlichen Herzensangelegenheit, dem Kampf gegen den plötzlichen Herztod, gezeigt. Schon die Auftakt- und Informationsveranstaltung war außerordentlich gut besucht, und auch die anschließende Spendenbereitschaft sei überwältigend gewesen.

Defibrillatoren bestellt

So konnte Jäger berichten, dass nicht nur die Bestellung für die ersten drei öffentlichen Defibrillatoren schon aufgegeben werden konnte, sondern auch, dass die in der Halle zur Sicherheit der Gäste anwesenden Feuerwehrkräfte bereits einen mobilen Defibrillator mit sich führten. Beeindruckt habe ihn aber auch die spontane Aktion des Inhabers der Firma DIS, Werner Stark. Dieser sei so angetan gewesen von der Aktion, dass er kurzerhand zwei Geräte für seinen Firmensitz in Großerlach angeschafft hätte – und diese während der Öffnungszeiten auch als öffentlich zugängliche „Lebensretter“ im sogenannten Defi-Netz angemeldet hat.

Großes Thema Barrierefreiheit

Bürgermeister Jäger informierte auch über die laufenden Bemühungen der Verwaltung und des Gemeinderats, Zug um Zug für mehr Barrierefreiheit zu sorgen. Bei allen Bauprojekten der vergangenen Jahre sei dies berücksichtigt worden. So bei der neuen Gemeindehalle, beim Wiederaufbau des Dorfgemeinschaftshauses in Liemersbach oder bei der Aussegnungshalle in Großerlach. Sein Ziel sei es, alle Friedhöfe mit für die Öffentlichkeit zugänglichen barrierefreien Toiletten auszustatten.

Für das Haushaltsjahr 2019 habe er einen entsprechenden Mittelansatz für den Friedhof in Grab beantragt. Auch für die Schwalbenflughalle und das Dorfgemeinschaftshaus Neufürstenhütte halte er dies für machbar. Schwierig bis nahezu – zumindest finanziell – unmöglich verhalte es sich allerdings beim Alten Rathaus in Grab und bei der Gemeindeverwaltung im ehemaligen Pfarrhaus Großerlach. Dort werde man vermutlich „ans Eingemachte“ müssen.