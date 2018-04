Ehrenamt In 46 Jahren alle Positionen ausgeübt

Ilshofen / Ute Schäfer

Dass das Anwesen von Helmut Böhringer in Ilshofen mal ein Bauernhof war, ist klar zu erkennen. Stall, Scheune, alles ist noch da. Doch den Hof hat Helmut Böhringer schon eine Weile lang aufgegeben, um eine Weiterbildung zum Agrartechniker zu machen. Denn ein Technikfreak sei er „schon ein bisschen“, sagt er. Davon zeugt auch sein Telefon, das über ein altes BTX-Gerät läuft – die Jüngeren werden gar nicht mehr wissen, was das überhaupt ist: BTX steht für Bildschirmtext, ein Vorläufer des Internets aus den 1980er-Jahren, und dass Helmut Böhringer damals eines der Geräte angeschafft hatte, zeigt, dass er mit dabei war an der Speerspitze der Entwicklung. Und dass er es heute noch nutzt, zeigt, dass er ein besonnener Mensch ist, der nicht gleich ausrangiert, was alt ist, aber noch funktioniert. „Das Telefon geht, und ich hab halt alle meine Telefonnummern drin“, erklärt er. Und das sind viele. Denn Helmut Böhringer war lange Jahre aktiv bei der Ilshofener Feuerwehr, zuletzt als ihr Kommandant. Jetzt muss er das Amt niederlegen, die Feuerwehrstatuten bestimmen das. Denn er ist 65 Jahre alt.

46 Jahre war Böhringer aktives Mitglied der Wehr, und sie profitierte von der Technikaffinität des Ilshofeners, der eine Zeit lang Gerätewart war. Er war Brandmeister, Oberbrandmeister, ab 2009 Hauptbrandmeister. Aber auch Abteilungskommandant, stellvertretender Kommandant und ab 2013 Kommandant. In diesen Jahren gab es viel zu tun: Das Feuerwehrgerätehaus wurde gebaut. Es galt, Jubiläen zu organisieren und zu feiern. Nicht zuletzt sind in diesen Jahren die Jugendfeuerwehr und der Musikzug gegründet worden, ganz abgesehen von den Übungen und teils schwierigen Einsätzen. All das veranlasste die Stadt, Helmut Böhringer unlängst zum Ehrenkommandanten auszuzeichnen, wenngleich das natürlich nicht die einzige Ehrung war, die ihm im Verlauf seiner Feuerwehrkarriere zuteil wurde: Es gab zum Beispiel das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber. „Doch das Schönste war doch der Große Zapfenstreich 2012“, erinnert sich Böhringer. „Das war etwas ganz Besonderes.“

Böhringer sagt selten Nein, wenn es etwas zu erledigen gilt, was halt erledigt werden muss. Tag und Nacht verfügbar sein, Verantwortung übernehmen, etwas organisieren – das hat er für die Wehr zur Genüge gemacht. Aber ist Böhringer deshalb ein Feuerwehrmann mit Leib und Seele? Da muss er lächeln. Und überlegen. „Na ja“, sagt er. „Die Feuerwehr hat schon viel Zeit in Anspruch genommen. Aber ich hab ja auch noch anderes gemacht.“ Böhringer singt im Chor „Gemeinschaft“ in Unteraspach und ist deren Kassier. Er war Kirchengemeinderat der Ilshofener Kirchengemeinde St. Petronella, besucht Gesprächskreise. Wichtig ist ihm auch der Gideonbund, der Bibeln in Hotels und Schulen verteilt. Und natürlich: In der Technischen Einsatzleitung des Katastrophenschutzes im Kreis engagiert er sich auch. „Das mache ich jetzt auch schon 16 Jahre.“

Die Feuerwehr übergibt er in gute Hände. Denn als er zum Kommandanten gewählt wurde, war klar, dass er das Amt nur fünf Jahre würde ausüben können, und schon damals wurden eine ganze Reihe von Stellvertretern gewählt. „Die Aufgaben müssen verteilt werden. Sonst ist das heute nicht mehr zu schaffen“, sagt Böhringer. Dass die Kommandantur als Team geführt wird, war damals ungewöhnlich. Doch nötig. Denn Beschaffung, Ausbildung, EDV: Das erfordert heute Fachkenntnisse. „Es ist fast nicht mehr möglich, das alleine und nebenher zu machen“, sagt er. Denn die Feuerwehren sind ja ehrenamtlich organisiert. „Und doch sind sie fast ein zweiter Beruf.“

Jetzt in der Altersabteilung

Bis Böhringer den Helm der aktiven Feuerwehrmänner endgültig an den Nagel hängen muss, bleibt er der Wehr erhalten. Er wird die Altersabteilung leiten. Der Posten war vakant und Böhringer hatte nicht Nein sagen können, als einer gesucht wurde, der tun kann, was getan werden muss.