Apropos Impulse einfangen

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Die Hannover Messe 2018 gehört der Vergangenheit an. Ob die größte Industrieschau der Welt für die Unternehmen aus dem Raum Hall-Crailsheim-Gaildorf ein Erfolg war, lässt sich noch nicht sagen. Es kann sein, dass ein Besucher, der unauffällig am Stand von Elabo, Stego oder MBS vorbeigeschaut hat, in drei Wochen einen Großauftrag erteilt. Der Erfolg lässt sich aber nicht allein an Abschlüssen messen, wie Peter Fenkl deutlich macht. „Es geht auch darum, sich von den Fragestellungen befruchten zu lassen“, sagt der Vorstandschef des E-Motoren-Entwicklers Ziehl-Abegg. In Hannover erleben die Aussteller, was die Konkurrenz zu bieten hat. Gerade in Zeiten, in denen das Geschäft ohnehin brummt, ist es wichtig, sich nicht auszuruhen, sondern die Netze auszuspannen, um neue Impulse einzufangen.

Die Bausparkasse betont, dass sich die meisten Kunden online über das Bausparen und Baufinanzieren informieren, ihre Verträge aber fast ausschließlich offline abschließen. Die Entwicklung bei Online-Krediten verläuft deutlich dynamischer. 2013 wurden 18 Prozent der Verträge im Netz abgeschlossen, 2017 waren es 27 Prozent. Das kann ein Zeichen sein. Der Schwäbisch-­Hall-Vertrieb behält seine starke Stellung, wenn deutlich gemacht wird, dass er durch sehr gute Beratung einen Mehrwert bringt.