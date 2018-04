Wolpertshausen Bullinger: immer gut für eine zündende Idee

Wolpertshausen / Andreas Harthan

Siegfried Bullinger bekam zu seiner Verabschiedung in den Ruhestand viel Besuch.

Obwohl er einer von drei Gründern der Firma ist, und er über Jahrzehnte hinweg der technische Kopf war, stand sein Name nie im Namen des Unternehmens, das heute Weltmarktführer ist. Trotzdem ist die Erfolgsgeschichte der Maschinenbaufirma Bausch + Ströbel nicht denkbar ohne ihn, ohne Siegfried Bullinger. Am Freitag wurde der 73-Jährige nach 52 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand verabschiedet, und an diesem Abend stand der so bescheidene Tüftler im Mittelpunkt, gab’s für ihn einen großen Bahnhof in der Halle in Wolpertshausen.

Als mit Wilhelm Bausch und Rolf Ströbel zwei Mitbegründer ausgeschieden waren, hätte die Möglichkeit bestanden, den Namen des noch aktiven dritten Gründers Siegfried Bullinger in den Firmennamen zu übernehmen. Doch der gebürtige Crailsheimer, der, wie viele Festredner bei der feierlichen Verabschiedung betonten, die Bescheidenheit in Person ist, wollte das nicht. Also blieb’s bei Bausch + Ströbel.

Es blieb auch dabei, weil Bullinger ein ausgewiesenes hohenlohisches Schlitzohr ist, also längst weiß, dass heute gar nicht mehr die Namen der Firmen entscheidend sind, sondern die der Personen, die dahinterstehen. Wer den Namen Dieter Zetsche liest, weiß, dass es um Daimler geht, wer von Microsoft hört, denkt sofort an Bill Gates, und wer sich mit Bausch + Ströbel beschäftigt, hat sofort Siegfried Bullinger vor Augen.

Der gebürtige Crailsheimer, der bei der Firma Strunk (heute Bosch) in Crailsheim, der Mutter fast aller Verpackungsmaschinenhersteller in Hohenlohe, seine Mechanikerlehre absolvierte, war 52 Jahre lang das Gesicht von Bausch + Ströbel. Als einer der geschäftsführenden Gesellschafter war er zuständig für die Außendarstellung des Unternehmens, das heute allein am Standort Ilshofen rund 1400 Menschen beschäftigt und Weltmarktführer im Bereich der Verpackungstechnik für die pharmazeutische Industrie ist.

Doch Bullinger, der eigentlich Kraftfahrzeugmechaniker werden wollte, hatte noch eine andere, noch wichtigere Aufgabe: Er war von Anfang an der technische Kopf der Firma, er war der Tüftler, der Erfinder, der viele Patente hält. Er war derjenige, „der immer eine zündende Idee hatte“, wie es sein langjähriger Wegbegleiter Jürgen Machauer, Ex-Geschäftsführer von B + S, formulierte. Bullinger war über Jahrzehnte hinweg der Kopf von Technik und Produktion, ohne seine Innovationen ist der Erfolg des Unternehmens nicht denkbar.

Die Bedeutung von Bullinger würdigte auch Professor Dr. Dieter Spath. Der Leiter des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und des Instituts für Arbeitswissenschaft der Universität Stuttgart ist Vorsitzender des Bausch + Ströbel-Beirats. Er lobte den ausscheidenden Geschäftsführer als „richtigen Mittelständler“, als einer von den Unternehmern, die dafür sorgen, dass der deutsche Mittelstand „in aller Welt Hochachtung genießt“.

Hochachtung war auch das Stichwort für Landrat Gerhard Bauer. Der Landkreis sei „stolz“ auf Bausch + Ströbel. Die Firma sei ein „Leuchtturm“ in der Branche der Verpackungsmaschinenhersteller, und Bullinger habe in fünf Jahrzehnten erfolgreichen Wirkens viel dazu beigetragen, dass der Kreis heute wirtschaftlich gut dastehe.

Wie eng der Kontakt zwischen Siegfried Bullinger und der Belegschaft bis zum letzten Arbeitstag war, belegte nicht nur der Firmenchor mit seinen Liedern, sondern auch die Rede des Betriebsratsvorsitzenden Björn Uhlig, der das Ausscheiden des Geschäftsführers bedauerte und die neuen Geschäftsführer aufforderte, das Wohlergehen des Betriebs stets über persönliche Belange zu stellen. Uhlig hofft, dass der vertrauens- und respektvolle Umgang zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat erhalten bleibt.

Auch an dem Abend, der allein ihm gewidmet war, war Siegfried Bullinger, der der Firma als Gesellschafter erhalten bleibt, kein Freund großer Worte. Als er sich ganz am Schluss für die vielen lobenden Worte der Redner bedankte, applaudierten die rund 300 Festgäste stehend.