Kirchberg Im Tal der Breitbandlosen

Kirchberg / Sebastian Unbehauen

Die Firma „Ingenia digitale Netze“ will schnelles Internet per Richtfunk nach Gaggstatt und Weckelweiler bringen. Euphorisch sind die Kirchberger Stadträte deshalb aber nicht.

Erinnern Sie sich noch? In der DDR war einst sarkastisch vom Tal der Ahnungslosen die Rede, wenn es um Gebiete ging, in denen man kein Westfernsehen empfangen konnte. Was auf der Mattscheibe flimmert, taugt natürlich schon lange nicht mehr für solche Kategorisierungen. Heute geht’s stattdessen um das schnelle Internet: Wo es dieses nicht gibt, da fehlt ein essenzieller Teil moderner Infrastruktur – wie zum Beispiel in den Kirchberger Teilorten Gaggstatt und Weckelweiler. Ahnungslos sind die Bürger dort zwar sicher nicht, digital abgehängt sehr wohl. Von einer „Versorgungslücke“ sprach Bürgermeister Stefan Ohr in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Mast im Sommer aufgestellt

Was tun? Kirchberg beteiligt sich am Backbone-Ausbau des Landkreises, der die Voraussetzungen dafür schaffen soll, langfristig Glasfaserkabel in jedes Haus in jedem Dorf zu bekommen. Wer so schnell wie möglich einen Breitbandanschluss braucht, dem hilft das freilich erst einmal wenig. Hier kommt die Firma „Ingenia digitale Netze“ aus Erkenbrechtshausen ins Spiel. Sie hat im Sommer einen 35-Meter-Mast am Solarpark nahe der Autobahn aufgestellt. Von dort aus sollen die Täler der Breitbandlosen per Richtfunk erreicht werden.

Erste Anschlüsse sind bereits realisiert, wie Geschäftsführer Ralf Stier bei der Vorstellung des Konzepts im Gemeinderat berichtete. Bis zu einem Gigabit Downloadgeschwindigkeit ist drin. Theoretisch könnten alle Kirchberger Teilorte versorgt werden. Dort sei die Not „sehr, sehr groß“, befand Stier. Er weiß, wovon er spricht, schließlich lebt er selbst in Kleinallmerspann. „Mit einem Ausbau könnte der Bedarf bis auf Weiteres realisiert werden – für alle Bürger“, so Stier.

„Ingenia“ kann sich vorstellen, den Anschluss von Gaggstatt und wahrscheinlich auch von Weckelweiler eigenwirtschaftlich, also ohne städtischen Zuschuss, umzusetzen. Den Backbone-Bemühungen des Landkreises laufe das nicht zuwider, so Stier: „Wir sehen das als Ergänzung, auf keinen Fall konträr. Wir haben jetzt quasi schon einen Backbone in die Gemeinde gebracht.“

Weil die Richtfunk-Technik nur funktioniert, wenn zwischen Sender und Empfänger eine Sichtbeziehung besteht, haben sich die „Ingenia“-Leute den Kirchberger Wasserturm ausgeguckt: Dort, am höchsten Punkt des Stadtgebiets, würden sie gerne eine Verteilerstation installieren. In der Gemeinderatssitzung ging es nun darum, der Stadtverwaltung einen Prüfauftrag zu erteilen, ob dies technisch möglich ist.

Wer angesichts der Aussicht auf rasantes Surfen euphorische Zustimmung des Gremiums erwartet hatte, sah sich getäuscht. Stattdessen ging es beispielsweise um die Funktechnik, die oft mit Ängsten verbunden ist. Robert Schmid-Denkler mahnte an, „dass da eine Information stattfindet“, schließlich stehe der Wasserturm direkt neben der Schule. Der Gaggstatter Ortsvorsteher Gerhard Stahl berichtete, es gebe schon einige im Ort, die wegen des Funkthemas gegen die Technik seien.

Stier verspricht Information

Stier versprach, auf Informationsveranstaltungen „so detailliert wie gewünscht auf gesundheitliche Aspekte“ einzugehen – und verwies darauf, dass die Strahlung bei der „Ingenia“-Technik weit geringer sei als bei Mobiltelefonen, dass deshalb noch nicht einmal Gegenstände durchdrungen würden und sich das Ganze oberhalb des Lebensraums von Menschen abspiele.

Frank Bräuninger will indes unbedingt verhindern, dass sich Kirchberg durch die Funktechnik Fördermöglichkeiten für einen späteren Glasfaserausbau in Gaggstatt verbaut. Geld gibt es nach heutigen Richtlinien nämlich nur, wenn ein Dorf nicht ausreichend mit schnellem Netz versorgt ist. „Wir brauchen aber Glas für ein wirklich zukunftsfähiges Konzept“, so Bräuninger. Gerhard Borchers hielt dagegen: „Aus dem Blickwinkel der finanziellen Lage sind wir weit davon weg, alle Außenorte mit Glasfaser zu versorgen.“ Der Bedarf an Breitband sei jetzt groß, Zuschussbedingungen änderten sich außerdem ständig. „Ich plädiere dafür, die Chance für eine schnelle Erschließung zu nutzen“, so Borchers. Stier sagte, dass die Stadt aus seiner Sicht am besten fahre, wenn sie peu à peu Leerrohre verlege – dann nämlich, wenn eh gebaut werde.

Es kann geprüft werden

Bräuninger beeindruckte das nicht. Er stimmte wie zwei andere Stadträte dagegen, der Verwaltung einen Prüfauftrag in Sachen Wasserturm zu erteilen. Sieben Räte stimmten dafür, sechs enthielten sich. Damit kann geprüft werden.