Kulturangebot Mainhardter Museen eröffnen Saison

Mainhardt / Kurt Hinz

Die Museen in der Gemeinde Mainhardt haben ihre Saison 2018 eröffnet. Zehntklässler zeigen ihre Werke aus dem Kunstunterricht im Pahl-Museum.

Am 1. Mai haben die Mainhardter Museen ihre Saison eröffnet. Im Mainhardter Teilort Gailsbach hat der Freundeskreis des dortigen Pahl-Museums aus diesem Anlass zum Weißwurstfrühstück eingeladen. Wie bereits seit einigen Jahren sind zum Saisonstart wieder Arbeiten von Schülern der zehnten Klasse der Helmut-Rau-Schule aus dem Wahlfach Kunst zu sehen. Zielsetzung dieser Arbeiten ist es, sich mit einem ausgewählten Künstler und seiner Technik intensiv zu beschäftigen. Dazu war ein Bild des Künstlers zu kopieren sowie ein weiteres eigens im Stil der Vorlage zu schaffen.

Die Schüler beschäftigten sich dabei unter anderem mit Künstlern wie Paul Klee, James Rizzi, Roy Lichtenstein, Henri Rousseau oder auch Franz Marc. Die Ergebnisse sind mehr als sehenswert. Am Dienstag, 8. Mai, findet um 18 Uhr eine Midissage statt.

Waltraud Gunter stellt aus

Unter dem Motto „Zu Gast bei Pahl“ wird Waltraud Gunter ab dem 27. Mai ihre Werke im Pahl-Museum zeigen. Der Freundeskreis des Museums freut sich die in Schwäbisch Hall lebende Künstlerin als Gast zu haben, betont Rudolf Bader, der sich gemeinsam mit seiner Frau Erika als Kustos für das Museum engagiert.

Für die laufende Saison wurde die ständige Ausstellung des Künstlers Pahl etwas aufgelockert. In einem Bereich sind Skizzen aus seiner Berliner Zeit zu sehen. Die zeigen Schauspieler wie Theo Lingen und Heinrich George. Mit der Besucherzahl des Museums zeigt sich Bader ganz zufrieden. Sieglinde Merkle zählte im vergangenen Jahr rund 700 Besucher.

Helmut Fischer vom Freundeskreis bezeichnet das Museum als etwas ganz Besonderes für Mainhardt. Die Umbauarbeiten in den vergangenen Jahren seien sehr gelungen. „Das Gebäude hat gewonnen, besonders die Lichtverhältnisse könnten nicht besser sein. Das zieht auch viele auswärtige Besucher an“, weiß Fischer.

Mehr als 100 original römische Exponate erwarten den Besucher des Römermuseums Mainhardt, das auch in seine neue Saison gestartet ist. Ergänzt wird die Ausstellung durch ein Limes-Diorama, Karten und erklärende Schautafeln.

Als Diorama bezeichnet man Schaukästen, in denen Szenen mit Modellfiguren und -landschaften dargestellt werden. Neben dem Modell des damaligen Kastells stellen die virtuellen Limeswelten anhand einer Computersimulation ein weiteres Highlight der ständigen Ausstellung dar.

Vorträge und Exkursionen

Wer tiefer in die antike Zeit der römischen Besatzung eintauchen möchte, hat im Römermuseum die Gelegenheit. Im Laufe der Saison wird es wieder eine Vortragsreihe rund um das Thema Römer, ihre Kultur, ihre Expansionen und Bauten geben. Limes-Cicerone Torsten Pasler bietet auch Entdeckungstouren in Mainhardt an.