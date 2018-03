HT-Fahrzeugbasar Im Sprint zum Schnäppchen

Schwäbisch Hall / Thumilan Selvakumaran

Nachdem sich das Absperrband senkt und die Masse in das Parkhaus der Bausparkasse stürmt, dauert es keine drei Minuten. Da steht Olaf Günther mit seinem Fundstück an der Kasse. Über dieses Tempo sind selbst erfahrene Ehrenamtliche des 25. HT-Fahrzeugbasars erstaunt.

Der 44-jährig Lehrer schiebt ein Rennrad der Marke Koga Myata. „Das stammt bestimmt aus den 80er Jahren.“ Er sei vor der Basar-Eröffnung noch in der vierten Reihe der mit 15 Metern sehr breiten Schlange gestanden und dann gezielt zu denn Rennrädern gesprintet. Bei der Marke und der Schimano-600-Schaltung, die er erkannt hat, habe er direkt zugepackt. 95 Euro seien sehr günstig. „Alleine für die Schaltung, wenn ich sie heute im Internet bestelle, müsste ich 90 Euro hinblättern“, sagt der Künzelsauer, der bereits zwölf Räder zu Hause hat. „Eigentlich brauche ich es nicht. Aber es ist trotzdem toll.“

Tränen kullern

Glück und Unglück liegen an diesem Samstagmittag nah beieinander. Wenige Meter entfernt telefoniert Martin Loos (43) mit seiner Frau, nachdem er ihr ein mögliches Rad für seine jüngste Tochter Alena (11) per Whatsapp-Foto geschickt hat. Ein Drama. Denn Alena wollte eigentlich ein Mountainbike in den Farben Orange oder Neongelb. Nun erhält sie zwar ein schickes weiß-türkis-farbenes Modell, aber eben nicht das, was sie gesucht hat. Der Vater versucht sorgsam, Überzeugungsarbeit zu leisten, bevor sie noch mit leeren Händen die Heimfahrt nach Ingenfingen antreten müssten. Aber es fehlt nicht viel, bis die Tränen aus den Augen kullern. „Das richtige Fahrrad zu finden ist schwer“, so Loos. Dazu gehöre, viel Zeit zu investieren und auch weitere Strecken zu fahren. Der Fahrzeugbasar sei ihm von einem Fahrradhändler empfohlen worden.

Am Ziel dagegen ist Vinishker Shankardas. Der 13-Jährige sitzt stolz auf einem nahezu neuen Mountainbike. „Ich wollte eins mit breiten Reifen, genau wie dieses.“ Auch der kleine Bruder Presathan (9) ist glücklich, hat er nun doch endlich einen Roller mit intaktem Lenker. Und wer bezahlt? „Mein Vater“, sagt der Ältere – 125 und 8 Euro.

Die meisten Räder, so Astrid Winter vom städtischen Fachbereich Jugend, Schule und Soziales, gehen in der ersten Stunde weg. Insgesamt wechseln bei der 25. Auflage der Verkaufsaktion von HT und städtischem Fachbereich 452 der 659 angebotenen Artikel die Besitzer. 2017 waren es mehr. Damals wurden von Privatleuten 771 Fahrzeuge nebst Zubehör angeboten, wovon 570 verkauft wurden. Die Anbieter dürfen selbst einen Preis festlegen, dann erfolgt ein kurzer Check.

41 121 Euro umgesetzt

„Viele Eltern kommen morgens und bringen die Fahrzeuge, denen ihre Kinder entwachsen sind und am Nachmittag kommen sie wieder, um ihnen neue Gebrauchte zu kaufen“, so Winter. So werden am Samstag 41 121 Euro umgesetzt, wovon zehn Prozent an die offene Kinder- und Jugendarbeit fließen. 2017 lag die Spendensumme mit 4853,95 Euro etwas höher.

Lob richtet Winter an die rund 40 Helfer aus ihrer Abteilung sowie von der Haller Facility Management, die trotz Kälte durchgehalten habe. „Wir haben alle gefroren, aber trotzdem viel Freude gehabt, weil die vielen fröhlichen Gesichter, die strahlenden Kinder, die glücklich mit ihrem neuen Roller, Dreirad, Fahrrad oder Laufrad das Parkhaus verlassen, auch uns beglücken.“

Zu den Glücklichen gehört Wolfgang Schepperle, der zwei Kinderräder und einen Tretroller ergattern konnte. „Jetzt haben wir die Ostergeschenke für die Kinder“, sagt der Bühlertanner. Die Taktik ging auf. „Meine Frau ist direkt zu den Rädern gerannt, ich zu den Rollern.“ 2017 haben die Eheleute ihre eigenen Räder für 200 Euro verkauft. Nun reicht die Hälfte, um die Kinder glücklich zu machen.

Glücklich ist der fünfjährige Felix Henze auch ohne Rad. „Er wollte nur die Polizei sehen“, sagt seine Mutter Sindy aus Hall. Ganz begeistert schaut der Junge den Beamten Andreas Borst und Werner Dürr zu, wie sie Besucher über Fahrradschlösser und Fahrradpass informieren. Als Borst ihm anbietet, vor dem Streifenwagen ein Bild zu schießen, ist der Tag endgültig gerettet.