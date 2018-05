Ackeranlagen Im Park statt auf Weilerwiese: Standort für Sportgeräte

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Ursprünglich sollte auf der Weilerwiese ein großer Freizeit-, Skater- und Aktivitätspark entstehen. Doch der ist wegen der vergrößerten Tiefgarage samt Hotel und Ärztehaus in einer kleineren Version ausgeführt worden. Ruth Striebel (FDP) ist eine der Stadträtinnen, die sich noch an die ursprünglichen Planungen erinnern und diese einfordern. Auch die CDU und weitere Fraktionen wollen die Sportgeräte für Jung und Alt haben.

Anderen Ort bestimmt

Jetzt soll der Aktivpark kommen. Allerdings nicht auf der Weilerwiese. Warum? Wer das erfahren will, muss am Montag im Bau- und Planungsausschuss die bürokratisch angehauchte Sprache verstehen. „Auf der Spitze der Weilerweise haben wir nicht diese Zeitschiene, die wir haben wollen“, sagt Baubürgermeister Peter Klink. Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim ergänzt: „Die Fördermaßnahme Weilerwiese stockt.“

Der Zusammenhang ist tatsächlich ein wenig kompliziert. Die Landesregierung hat bislang die Millionenzuschüsse für Fischtreppe und Ufergestaltung nicht genehmigt. Daher erscheint die Front zum Wasser aus Sicht von Passanten wie eine Baustelle. Für diese aufwendige Umgestaltung benötigten die Baufirmen die nördliche Spitze der Weilerwiese als Zufahrt und Lagerplatz. Die würde man sich nun mit dem Bau eines Aktivparks samt Outdoor-Trainingsgeräten versperren. Nun wird umgeplant. „Wir müssen noch eine Stelle finden“, räumt Baubürgermeister Peter Klink ein. Doch von den Stadträten will er sich im Bauausschuss am Montag grundsätzlich grünes Licht geben lassen, einen solchen Platz in den Ackeranlagen zu suchen. Er bekommt 100-prozentige Zustimmung.

Landschaftsarchitektin Rita Walpurgis präsentiert eine Skizze, die allerdings zu Diskussionen führt. „Wenn man da einen geschlossenen Bereich hinter der Hecke schafft, versteckt sich da jemand vielleicht mit seinem Bierkasten“, meint Nikolaos Sakellariou (SPD). „Es soll keine Gefährdungslage geben“, versichert OB Pelgrim. Die in der Skizze eingezeichnete Hecke soll in der Realität nicht so hoch wachsen. Auch FWV-Fraktionssprecher Hartmut Baumann ist gegen hohe Hecken um die Sportgeräte herum. „Das sollte man mit dem Stadtseniorenrat absprechen. Die Senioren turnen ja auch auf dem Grasbödele in aller Öffentlichkeit herum.“ CDU-Stadtrat Michael Reber lobt: „Das ist ein guter Anfang.“ FDP-Stadtrat Kristian Neidhardt reicht eine alte Forderung seiner Fraktion nach: „Ist damit auch eine Neutrassierung und eine Erneuerung des Belags des Geh- und Radwegs in den Acker­anlagen verbunden?“ Das wird verneint.

Jutta Niemann (Bündnis 90/Die Grünen) will wissen, ob eine insekten- und bienenfreundliche Bepflanzung vorgesehen sei. Das kann Rita Walpurgis bejahen.

Für den Aktivpark werden nun, sofern der Gemeinderat am 16. Mai zustimmt, 40 000 Euro investiert. Der Ort in den Ackeranlagen wird noch bestimmt. Mit 95 000 Euro doppelt so teuer, aber unumstritten, ist ein weiterer Plan für die Ackeranlagen. Ein Staudengarten zwischen den zwei Trampolinen und dem Anlagencafé soll erneuert werden. „Das ist eine grüne Wolke ohne Struktur“, stellt Klink fest. Seit 16 Jahren sei der Trockengarten unverändert und soll nun neue Mäuerchen und neue Pflanzen erhalten.