Im Mai ist der Ilshofener Kindergarten Farbenfroh in Betrieb gegangen. Am Sonntag ist er mit einem kleinen Fest offiziell eingeweiht worden.

Es ist schon herzerweichend: Die Knirpse singen aus voller Kehle. Bürgermeister Martin Blessing hat mit ihnen das Stück einstudiert – und spielt dazu auch Gitarre. Es ist ein gelungener Auftakt für das offizielle Einweihungsfest des Kindergartens Farbenfroh in Ilshofen am Sonntagnachmittag. Viele Besucher sind der Einladung gefolgt.

Trotzdem geht es nicht eng zu in den neuen Räumen. „Die Verkehrsflächen sind großzügig und Mehrwegflächen“, bestätigt Architekt Lorenz Kraft. 1000 Quadratmeter Nutzfläche stehen im Comburger Weg zur Verfügung. Eigentlich sind es fünf einzelne Gebäude mit eigenen Pult­dächern, die miteinander verbunden sind. Neben den Gruppenräumen haben darunter auch Küche, Werkstatt und Teamräume Platz gefunden. „Und das Geld hat gereicht, obwohl es kein Bahnhof oder Flughafen ist“, fügt er mit einem breiten Grinsen hinzu.

Das ist für die Stadt auch wichtig. „Ohne Zuschüsse könnte Ilshofen das nicht“, erklärt Blessing. 3,2 Millionen Euro habe die Investition in die Zukunft gekostet – rund 900.000 Euro hat das Land zugesteuert. Ursprünglich sei das Projekt beim ersten Beschluss des Gemeinderats im Januar 2017 mit zwei Kinder- und einer Krippengruppe kleiner geplant gewesen. „Doch Ilshofen wächst“, so der Schultes. Also hoben die Stadt­räte im Dezember 2017 wieder die Hände, um einer Erweiterung auf drei Kinder- und zwei Krippengruppen zuzustimmen. Die Bauarbeiten haben im April 2018 begonnen. Die Arbeiter hätten viel schwitzen müssen.

Im Mai 2019 war Einzug – unter laufenden Restarbeiten und viel Baufolie, wie die Betreuerinnen von den Anfängen im Neubau berichten. Jetzt stehen nur noch einzelne Maßnahmen im – ebenfalls großzügigen – Außenbereich an. Viele hätten sich die Köpfe zerbrochen, wie die neue Tagesstätte nun heißen solle. „Der Gemeinderat hat sich auf Farbenfroh geeinigt“, so Blessing.

Das passt auch: Die einzelnen Gruppen sind beispielsweise auch an den unterschiedlichen Farbtönen der Bodenbeläge zu erkennen. „Wir wollten, dass sich die Kinder gut orientieren können“, so Architekt Kraft. Er habe das Wichtigste mitgebracht: den Schlüssel zum Gebäude, allerdings in gebackener Form – den übergibt er Blessing. Kraft wünsche sich aber, dass es ein offenes Haus sei, vor allem für die Belange der Kinder.

Hartmut Werny, Leiter des Kreisjugendamts, lobt die Stadt Ilshofen, weil sie sich so gut um ihre Aufgabe kümmere, qualifizierte Betreuungsplätze in ausreichender Zahl anzubieten. „Ein Kindergarten ist auch ein Standortfaktor“, betont er. Pfarrerin Susanne Meyer spricht in ihrem Segen für das Miteinander im Kindergarten.

Die Betreuerinnen berichten, wie gut die Arbeit mit zehn Kräften läuft. Es sind bereits sieben der 20 neuen Krippenplätze belegt, 85 im Kindergarten. Man sei im Alltag angekommen.

